KRAL GmbH
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본부
KRAL GmbH
Bildgasse 40
6890 Lustenau
오스트리아
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회사소개
크랄사는 해양 응용 부문을 위한 고품질 스크류 펌프 및 유량 측정 기술을 제공합니다 – 당사의 제품은 안전하고 신뢰할 수 있으며 뛰어난 내구성을 자랑합니다.
제품군에는:
회사정보
크랄사는 해양 응용 부문을 위한 고품질 스크류 펌프 및 유량 측정 기술을 제공합니다 – 당사의 제품은 안전하고 신뢰할 수 있으며 뛰어난 내구성을 자랑합니다.
크랄사의 제품은 해양 사용 인증 제품으로, 여기에는 DNV, ABS, LRS, BV, CCS 등의 승인이 포함됩니다. 이들 제품은 국제 표준을 충족하며 까다로운 조건에서도 안정적으로 기능합니다.
제품군에는:
- 연료, 윤활유 및 기타 까다로운 유체를 위한 2축 및 3축 스크류 펌프.
- 연료 소비량 및 유량의 정확한 측정을 위한 정밀 유량 측정 시스템.
- 맞춤형 시스템 솔루션: 디젤 엔진, 터빈 및 버너용 연료 시스템, 윤활유 시스템
등이 포함됩니다.
비즈니스 기회
KRAL사는 다양한 연료 및 윤활유에 대해 우수한 흡입 성능과 낮은 맥동을 갖춘 고품질의 신뢰할 수 있는 스크류 스핀들 펌프 제조업체입니다.
비즈니스 기회
선박 연료유, 윤활유 및 산업용·해양용 애플리케이션을 위한 신뢰할 수 있는 펌프 솔루션
KRAL사는 다양한 연료 및 윤활유에 대해 우수한 흡입 성능과 낮은 맥동을 갖춘 고품질의 신뢰할 수 있는 스크류 스핀들 펌프 제조업체입니다.
당사의 해양 산업용 펌프 솔루션은 안전성, 효율성 및 환경 측면에서 가장 높은 요구 사항을 충족하며, 선박 내 연료 시스템, 윤활유 시스템 및 기타 중요한 응용 분야에 이상적인 제품입니다.
당사는 현재 다음 부문에서의 잠재적 협력 파트너를 찾고 있습니다: 해군 및 조선 산업, 석유 및 가스 산업, 발전소 건설, 정유소, 화학 응용 부문.