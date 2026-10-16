크랄사는 해양 응용 부문을 위한 고품질 스크류 펌프 및 유량 측정 기술을 제공합니다 – 당사의 제품은 안전하고 신뢰할 수 있으며 뛰어난 내구성을 자랑합니다.

크랄사의 제품은 해양 사용 인증 제품으로, 여기에는 DNV, ABS, LRS, BV, CCS 등의 승인이 포함됩니다. 이들 제품은 국제 표준을 충족하며 까다로운 조건에서도 안정적으로 기능합니다.

제품군에는:

- 연료, 윤활유 및 기타 까다로운 유체를 위한 2축 및 3축 스크류 펌프.

- 연료 소비량 및 유량의 정확한 측정을 위한 정밀 유량 측정 시스템.

- 맞춤형 시스템 솔루션: 디젤 엔진, 터빈 및 버너용 연료 시스템, 윤활유 시스템

등이 포함됩니다.

나사 스핀들 펌프 © KRAL GmbH