Manuel Essl Design KG
개요
Manuel Essl Design(MED - 마누엘 에슬 디자인)은 음악과 예술에 영감을 받아 유니크한 디자인/프린트를 담아 하이 엔드 패션과 스트리트 패션을 선보이는 오스트리아 패션 브랜드입니다.
Manuel Essl Design(MED - 마누엘 에슬 디자인)은 음악과 예술에 영감을 받아 유니크한 디자인/프린트를 담아 하이 엔드 패션과 스트리트 패션을 선보이는 오스트리아 패션 브랜드입니다.
마누엘 에슬 디자인(MED)사는 프레타포르테(Prêt-à-porter) 여성의류 및 남녀 액세서리, 라이프스타일 제품에 포커스를 두고 있습니다. 모던, 강인함, 시크함과 스포티함을 강조하는 컨셉의 디자인으로, MED 디자인은 파티에 적합하고, 일상에서 평소보다 조금은 화려하게, 주목받고자 하는 날 착용하면 더할 나위 없을 것입니다.
마누엘 에슬 디자인(MED)사에 ...
컨택방법
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본부
Manuel Essl Design KG
Münzgrabenstraße 5
8010 Graz
오스트리아
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