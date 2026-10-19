PEX-Logistics International GmbH
개요
PEX-Logistics International GmbH 사는 오스트리아의 린츠에 본사를 두고 있으며 뮌헨과 홍콩에 지사를 두고 있습니다. 1992년 설립된 이래, 당사는 개별 물류 및 공급 체인 솔루션 이외에 제품 및 서비스 공급도 아울러 제공하고 있습니다.
PEX-Logistics International GmbH 사는 오스트리아의 린츠에 본사를 두고 있으며 뮌헨과 홍콩에 지사를 두고 있습니다. 1992년 설립된 이래, 당사는 개별 물류 및 공급 체인 솔루션 이외에 제품 및 서비스 공급도 아울러 제공하고 있습니다.
홍콩의 PEX-Logistics International 의 자매회사인 PEX Hong Kong Limited사는 오스트리아의 우수한 제품들, 이 가운데 특히 유기농 음료와 식품제품을 아시아 시장에서 The Organic Shop®라는 브랜드로 마케팅해 오고 있습니다.
컨택방법
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본부
PEX-Logistics International GmbH
Industriezeile 5
4063 Hörsching
오스트리아
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