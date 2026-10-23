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Stopfer Weine Vertriebs KG

개요
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니더외스터라이히주 바그람의 루퍼스탈에 소재하고 있는 토마스 슈토퍼 와이너리는 독보적인 산지를 자랑하는 개성 넘치는 와인을 생산합니다.

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본부

Stopfer Weine Vertriebs KG
Ruppersthal 42
3701 Großweikersdorf
오스트리아
office@weinhof-stopfer.at
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회사소개

회사정보

니더외스터라이히주 바그람의 루퍼스탈에 소재하고 있는 토마스 슈토퍼 와이너리는 독보적인 산지를 자랑하는 개성 넘치는 와인을 생산합니다. 이 지역의 비옥한 뢰스 토양은 특히 그뤼너 벨트리너에 우아한 풍미, 섬세한 미네랄감, 그리고 세련미를 더해줍니다. 이 가족 경영 와이너리는 전통적인 포도 재배 문화와 첨단 양조 기술, 지속 가능한 농법을 열정적으로 결합시켰으며, 그 결과 개성 넘치는 정통 오스트리아 와인을 만들내었습니다. 고전적이고 과일 향이 풍부한 스타일부터 국제적인 수준을 자랑하는 강렬한 리덴와인에 이르기까지 세 가지 다른 숙성 단계로 이 와이너리에서 생산되고 있는 그뤼너 벨트리너에는 바그람의 특성과 오스트리아의 특성을 고스란히 담겨 있습니다.

임직원
© Stopfer Weine Vertriebs KG
임직원
© Stopfer Weine Vertriebs KG
비즈니스 기회

비즈니스 기회

개성 넘치는 와인

토마스 슈토퍼 와이너리는 당사의 개성 넘치는 와인을 유통할 한국 내 수입사를 찾고 있습니다.

풍경
© Stopfer Weine Vertriebs KG