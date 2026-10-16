Vulcano는 오스트리아산 프리미엄 육가공품을 상징합니다. 이 회사는 농장에서 식탁에 오르기까지 투명한 원산지 이력을 보장합니다. 수십 년에 걸쳐 완성된 장인 정신과 Vulcano만의 독특한 숙성 향이 어우러져 순수한 맛을 선사합니다.

가축: 유전자 변형 성분이 없는 사료, 12개월간 사육. Vulcano에서 동물 복지는 단순한 약속이 아닌, 모든 것의 기초입니다.

원산지: 화산 토양, 한 가족, 하나의 순환. 이곳에서는 모든 것이 한 곳에서 나옵니다.

시간: 발골되지 않은 상태로 자연 건조, 첨가물 무첨가. 최대 60개월의 숙성 기간 — 진정한 맛은 슬로우 공정에서 탄생하기 때문입니다.

© Vulcano Schinkenmanufaktur GmbH & Co KG