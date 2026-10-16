Vulcano Schinkenmanufaktur GmbH & Co KG
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본부
Vulcano Schinkenmanufaktur GmbH & Co KG
Auersbach 26
8330 Auersbach
오스트리아
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회사소개
가축: 유전자 변형 성분이 없는 사료, 12개월간 사육. Vulcano에서 동물 복지는 단순한 약속이 아닌, 모든 것의 기초입니다.
회사정보
Vulcano는 오스트리아산 프리미엄 육가공품을 상징합니다. 이 회사는 농장에서 식탁에 오르기까지 투명한 원산지 이력을 보장합니다. 수십 년에 걸쳐 완성된 장인 정신과 Vulcano만의 독특한 숙성 향이 어우러져 순수한 맛을 선사합니다.
가축: 유전자 변형 성분이 없는 사료, 12개월간 사육. Vulcano에서 동물 복지는 단순한 약속이 아닌, 모든 것의 기초입니다.
원산지: 화산 토양, 한 가족, 하나의 순환. 이곳에서는 모든 것이 한 곳에서 나옵니다.
시간: 발골되지 않은 상태로 자연 건조, 첨가물 무첨가. 최대 60개월의 숙성 기간 — 진정한 맛은 슬로우 공정에서 탄생하기 때문입니다.
비즈니스 기회
비즈니스 기회
Vulcano의 시그니처제품들
Vulcano는 고향에 대한 애정과 동물에 대한 존중, 그리고 동물 복지를 상징합니다. 뛰어난 육질, 독보적인 숙성 향, 그리고 세심한 제품 가공을 의미합니다. 붉은 Vulcano 로고가 찍혀 있는 제품만이 진정한 프리미엄 품질을 보장합니다.
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