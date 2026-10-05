오스트리아의 운전규칙과 도로표시는 대부분의 유럽표준과 비슷합니다. 고속도로와 중앙분리대 도로를 사용하는 경우 통행료가 징수됩니다. 통행료 보기.
도로교통 규정
국경을 넘어 오스트리아로 들어오는 차량에 대한 관세관련 서류를 요구하지는 않습니다. 외국 운전면허증을 소지한 자는 1년까지 오스트리아에서 운전이 허용됩니다. EEC 혹은 유럽연합 국가의 운전면허는 오스트리아에서 자동으로 승인됩니다. 일부 국가의 예외가 있기는 하지만, 유럽 이외의 국가에서 온 방문객이 운전을 하고자 한다면 국제면허증이 요구됩니다. 그렇지 않다면, 자국 운전면허증의 독일어 번역문으로 제출해도 되는 경우가 있기도 합니다. 더욱 자세한 정보를 위해서는 오스트리아에서 선도적인 역할을 하는 다음 협회사이트 방문을 권장합니다 (독일어만 가능) ÖAMTC 와 ARBÖ.
외국차량은 차 뒷부분에 차량소속 국가의 표시를 붙여야 합니다.
연료탱크 안에 있는 연료뿐만 아니라, 오스트리아로 입국할 때 10 리터까지의 연료는 면세로 보조통에 넣어서 들어올 수 있습니다. 유럽연합 국가에 주소를 둔 운전자는 오스트리아에서 별다른 등록이나 납부금없이 6개월동안 운전할 수 있습니다 (개인적 사용). 오스트리아를 떠날 때에는 그 차량은 큰 개조없이 원래의 상태로 되어있어야 합니다.
속도제한규정
최대속도제한규정입니다 (별다른 도로상의 속도표시가 없는 경우):
승용차와 오토바이 :
- 중앙분리대 도로 : 100 km/h
- 고속도로 : 130 km/h
- 시내구간 : 50 km/h
캠핑용 자동차 - 3.500 kg 까지 :
- 시내구간 : 50 km/h
- 중앙분리대 도로 : 100 km/h
- 고속도로 : 130 km/h
경트레일러 (750 kg 까지) 를 부착한 자동차와 총무게가 3.5 톤까지의 자동차 :
- 시내구간 : 50 km/h
- 고속도로와 중앙분리대 도로 : 100 km/h
750 kg 이상의 트레일러를 부착한 자동차 (자동차와 트레일러 무게 합쳐 합계 3.5톤까지) :
- 시내구간 : 50 km/h
- 중앙분리대 도로 : 80 km/h
- 고속도로 : 100 km/h
버스 및 코치
- 시내구간 : 50 km/h
- 중앙분리대 도로 : 80 km/h
- 고속도로 : 100 km/h (오후 22.00 시와 오전 5.00 시 사이에는 일부 고속도로에서는 90 km/h 로 제한합니다).
응급 통로 제공 의무
2012년 1월 1일부터 오스트리아내 모든 도로 사용자들은 차도나 고속도로에서 정체상황이 발생했을 경우 응급차량을 위한 통로를 제공해야 할 의무를 지니게 되었습니다. 응급 통로는 응급차량이 사고현장으로 신속하게 이동할 수 있도록 해 줍니다. 자세한 정보는 다음 사이트를 참조하시기 바랍니다www.asfinag.at/en/traffic-road-safety/traffic-management/the-emergency-corridor/
반사 재킷
시내구간 이외에는 오스트리아의 모든 도로에서 반사재킷은 강제조항입니다. 이것이 의미하는 바는 모든 운전자는 차내에 반사재킷을 비치하고 있어야 하고, 차량의 사고 혹은 고장 시 차량 밖으로 나올 때는 이 반사재킷을 필히 착용하여야 한다는 규정입니다. 이 규정을 따르지 못할 경우 두 가지 벌금을 내야만 합니다 - 하나는 재킷을 비치하지 않았다는 점이고, 또다른 사항은 착용하지 않았다는 점입니다. 자동차 정기검사시 반사재킷이 차내에 있다는 사실을 보여야만 합니다.
차내의 어린이
14세이하의 어린이로서 키가 150 cm 미만인 경우 적절한 어린이용 안전벨트를 매어야 합니다. 자동차나 미니버스의 경우 한 좌석에는 어린이 한 명만 앉혀야 하며, 나이나 키에 따라 적절히 자리의 안전을 도모하여야 합니다. 어린이 착석에 관한 자세한 사항은 다음을 참조하시기 바랍니다.
음주운전 규제
운전시 허용되는 최고 혈중알콜농도는 49mg/100ml 입니다. 만약에 운전 중 그 이상의 혈중알콜농도로 발각된다면, 벌금이 부과될 것이고, 어떤 경우에는 운전면허증을 압수당할 것입니다.
안전벨트
오스트리아에서는 운전 중 안전벨트의 착용이 강제사항입니다.
운전 중 전화통화
오스트리아에서는 핸즈프리를 사용할 경우에만 운전 중 통화가 가능합니다. 핸즈프리 세트는 오로지 한손으로 모든 작동이 가능하여 운전자의 주의를 산만하지 않게 하는 형태이어야 합니다.
오토바이 규정
헬멧의 착용은 운전자 및 동승자 모두에게 강제사항입니다. 또한 오토바이는 도로세금완납서를 비치하여야 합니다. 주행 중에는 한낮에도 미등(주간전조등)을 켜야 합니다. 톨스티커 역시 의무입니다.
연료
오스트리아의 모든 주유소에서는 무연일반휘발유 (옥탄가 91), Euro-Super 유로수퍼(무연휘발유 옥탄가 95) 및 Super Plus 수퍼플러스 (무연휘발유 옥탄가 98) 등을 공급하고 있습니다. 오스트리아에서는 유연휘발유의 판매가 금지되어 있습니다. 촉매변환장치가 없는 자동차는 모든 주유소에서 첨가제를 구입할 수 있습니다.
사고 및 고장
인명사고가 관련된 모든 교통사고는 경찰에 신고되어야 합니다. 단지 차량의 파손만 발생한 사고인 경우에는, 상대방 운전자의 신원이 확인되지 않는 경우에 경찰에 신고됩니다. ÖAMTC 와 ARBÖ 는 오스트리아의 대표적인 자동차 관련 협회이며, 모든 차량에 대해 어느시간이든 고장수리 서비스를 제공하고 있습니다 (회원이 아닌 경우에는 요금이 부과됩니다).
|응급번호 (지역번호 누를 필요 없음)
|유로 긴급번호
|112
|화재신고
|122
|경찰
|133
|앰뷸런스
|144
|응급의사
|141
|산악구조
|140
|ÖAMTC 차량고장수리
|120
|ARBÖ 차량고장수리
|123
교통뉴스
오스트리아 전역뿐만 아니라 인근국가까지의 주요 도로교통상황 방송은 매 30분마다Ö3 방송에서 들을 수 있습니다. 긴급상황의 경우 - 예를 들면 고속도로에서의 역주행 사건 (일명 "귀신운전") - 에는 정규방송은 일시 중단되고 ORF 라디오에서 긴급뉴스가 알려집니다.
오스트리아에서 운전자들은 어떤 교통사고도 24시간 통화가능한 0800 600 601 (오스트리아 내에서는 무료통화) 으로 신고할 수 있습니다. 또한 0900 600 600 (매분당 요금발생) 으로 운전자는 최신 교통상황을 전화로 들을 수 있습니다. 더욱 자세한 정보(독일어만 가능)는 oe3.ORF.at 에서 참조하기 바랍니다.
오스트리아 항공은 오스트리아 최대의 항공사로서 전세계 약 130개 운항지를 오가는 광범위한 항공 네트워크를 운영하고 있으며, 특히 중부 및 동유럽 지역의 네트워크는 매우 긴밀하고 밀도 있게 운영되고 있습니다. 오스트리아 항공은 루프트한자 그룹의 일원이자 스타 얼라이언스 회원사입니다.
항공 연결 서비스
항공연결에 관한 더욱 자세한 정보는 다음 Search and Book Flights 에서 확인할 수 있습니다.
해외에서의 도착과 공항
오스트리아에는 다음 국제공항이 있습니다.
- 비엔나 국제공항 Wien-Schwechat
- 그라쯔 국제공항 Graz
- 인스부르크 국제공항 Innsbruck
- 클라겐푸르트 국제공항 Klagenfurt
- 린쯔 국제공항 Linz
- 짤쯔부르크 국제공항 Salzburg
위 공항에서는 또한 매일 공항간을 연결하는 국내선 항공편도 있습니다.
주의 : 핸드 캐리 수하물에 관한 새로운 보안 규정 (PDF, 0.4MB) 은 2014년 1월 31일 발효되어, 유럽연합 국가, 아이슬란드, 노르웨이, 그리고 스위스에서 출발하거나 경유하는 모든 항공편에 적용되고 있습니다.
항공 정보 : T.: +43 1 7007 22233
비엔나국제공항 셔틀서비스
CAT 도시공항철도는 비엔나국제공항으로부터 비엔나시내의 중앙역 (Bahnhof Wien Mitte) 까지 16분만에 도착하게 빠릅니다. CAT 일정표 - CAT Schedule.
비엔나공항노선 운행시간및운임정보는비엔나국제공항홈페이지를 참조하시기바라며, 이곳에서는아울러S-Bahn 및택시연결정보, 렌트카및셔틀서비스에관한정보도제공되고있습니다.
ÖBB-오스트리아 연방 철도 도로공사 및 WESTbahn 는 오스트리아 기차 여행을 위한 매력적인 티켓 옵션을 제공하고 있습니다.
오스트리아에선 탑승자가 자동차나 오토바이를 기차에 싣고 이동할 수 있어 자가 운전의 부담을 줄일 수 있게 되어 있다는 사실을 알고 계십니까?
모토레일 오토 타우에른반 Motorail Autoschleuse Tauernbahn
ÖBB’s Tauern motorail 은 여러분의 자동차 혹은 오토바이를 타우어른 터널을 통해 이동시켜 줍니다 (뵈크슈타인-말니츠-오버펠라흐, 12km).
수하물 및 안전법규 관련 준수사항들을 포함한 자세한 정보는 ”타우어른 모토레일” (PDF, 0.7MB) 안내 브로셔를 참조하시기 바랍니다.
정보
철도여행에 관한 서비스, 가격 및 온라인 예약 등은 오스트리아 연방 철도청 웹페이지 ÖBB-Austrian Railway website 에서 확인할 수 있으며, 또한 ÖBB 콜센터 전화 +43 5 1717 로도 문의가능합니다. 그 외에도 각 역의 티켓데스크, 여행사, 자동차 클럽 등에서도 정보를 구할 수 있습니다.
오스트리아는 잘 짜여진 대중교통으로 어디를 가든지 편리하게 이동할 수 있습니다. 여기에서는 그 외에도 편안하고 여유롭게 다닐 수 있는 교툥편에 대해서 소개합니다.
선박
다뉴브강에는 여러 방향으로 향하는 많은 선박운항회사들이 있습니다. 또한 오스트리아의 호수들에서는 정기선 혹은 승객의 요구에 맞게 운항하는 여러 회사들을 발견할 수 있습니다.
더욱 자세한 정보는 다음에서 볼 수 있습니다 :
버스
ÖBB 포스트버스는 오스트리아 전역에서 21,200 운행지를 경유하는 800개의 노선을 운영하고 있습니다. 관광객들에게 관심이 갈 수 있는 모든 지역은 버스로도 도달할 수 있습니다.
택시 Taxi
대도시 택시들은 법적으로 정해진 요금을 받도록 되어 있습니다. 택시요금은 거리와 시간 병산제로 되어있습니다. 비엔나 택시 관련 정보
비엔나에서 공항으로 이동할 때는 (예약시는 "공항목적지"라고 명시하기 바랍니다) 18유로의 추가요금이 붙으며, 이것은 운전자가 비엔나로 돌아오는 비용까지 계산한다는 의미입니다.
공항택시 는 오로지 공항과 목적지까지의 이동을 담당하며, 비엔나국제공항 도착에서 만나도록 되어있습니다. 이 택시의 경우에는 (짐까지 포함하여) 미리 요금을 정해놓고, 택시운전자의 귀환요금은 지불하지 않습니다.
산악지역 교통
오스트리아에는 약 3.000 개의 리프트, 케이블카 등 Seilbahnen, Sessellifte und Schlepplifte 등이 운행 중에 있습니다. 이 교통을 이용하여 해발 3,000 미터까지 올라갈 수 있습니다.