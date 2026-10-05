오스트리아는 인접한 국가와 연결된 매우 훌륭한 도로와 고속도로 시스템을 자랑하고 있습니다. 오스트리아 주요도로 (고속도로 및 중앙분리대를 가진 도로)는 24시간 통행이 가능합니다.

오스트리아의 운전규칙과 도로표시는 대부분의 유럽표준과 비슷합니다. 고속도로와 중앙분리대 도로를 사용하는 경우 통행료가 징수됩니다. 통행료 보기.

도로교통 규정

국경을 넘어 오스트리아로 들어오는 차량에 대한 관세관련 서류를 요구하지는 않습니다. 외국 운전면허증을 소지한 자는 1년까지 오스트리아에서 운전이 허용됩니다. EEC 혹은 유럽연합 국가의 운전면허는 오스트리아에서 자동으로 승인됩니다. 일부 국가의 예외가 있기는 하지만, 유럽 이외의 국가에서 온 방문객이 운전을 하고자 한다면 국제면허증이 요구됩니다. 그렇지 않다면, 자국 운전면허증의 독일어 번역문으로 제출해도 되는 경우가 있기도 합니다. 더욱 자세한 정보를 위해서는 오스트리아에서 선도적인 역할을 하는 다음 협회사이트 방문을 권장합니다 (독일어만 가능) ÖAMTC 와 ARBÖ.

외국차량은 차 뒷부분에 차량소속 국가의 표시를 붙여야 합니다.

연료탱크 안에 있는 연료뿐만 아니라, 오스트리아로 입국할 때 10 리터까지의 연료는 면세로 보조통에 넣어서 들어올 수 있습니다. 유럽연합 국가에 주소를 둔 운전자는 오스트리아에서 별다른 등록이나 납부금없이 6개월동안 운전할 수 있습니다 (개인적 사용). 오스트리아를 떠날 때에는 그 차량은 큰 개조없이 원래의 상태로 되어있어야 합니다.

속도제한규정

최대속도제한규정입니다 (별다른 도로상의 속도표시가 없는 경우):

승용차와 오토바이 :

중앙분리대 도로 : 100 km/h

고속도로 : 130 km/h

시내구간 : 50 km/h





캠핑용 자동차 - 3.500 kg 까지 :

시내구간 : 50 km/h

시내구간 : 50 km/h 중앙분리대 도로 : 100 km/h

중앙분리대 도로 : 100 km/h 고속도로 : 130 km/h





경트레일러 (750 kg 까지) 를 부착한 자동차와 총무게가 3.5 톤까지의 자동차 :

시내구간 : 50 km/h

시내구간 : 50 km/h 고속도로와 중앙분리대 도로 : 100 km/h





750 kg 이상의 트레일러를 부착한 자동차 (자동차와 트레일러 무게 합쳐 합계 3.5톤까지) :

시내구간 : 50 km/h

시내구간 : 50 km/h 중앙분리대 도로 : 80 km/h

중앙분리대 도로 : 80 km/h 고속도로 : 100 km/h





버스 및 코치

시내구간 : 50 km/h

중앙분리대 도로 : 80 km/h

고속도로 : 100 km/h (오후 22.00 시와 오전 5.00 시 사이에는 일부 고속도로에서는 90 km/h 로 제한합니다).





응급 통로 제공 의무

2012년 1월 1일부터 오스트리아내 모든 도로 사용자들은 차도나 고속도로에서 정체상황이 발생했을 경우 응급차량을 위한 통로를 제공해야 할 의무를 지니게 되었습니다. 응급 통로는 응급차량이 사고현장으로 신속하게 이동할 수 있도록 해 줍니다. 자세한 정보는 다음 사이트를 참조하시기 바랍니다www.asfinag.at/en/traffic-road-safety/traffic-management/the-emergency-corridor/

반사 재킷

시내구간 이외에는 오스트리아의 모든 도로에서 반사재킷은 강제조항입니다. 이것이 의미하는 바는 모든 운전자는 차내에 반사재킷을 비치하고 있어야 하고, 차량의 사고 혹은 고장 시 차량 밖으로 나올 때는 이 반사재킷을 필히 착용하여야 한다는 규정입니다. 이 규정을 따르지 못할 경우 두 가지 벌금을 내야만 합니다 - 하나는 재킷을 비치하지 않았다는 점이고, 또다른 사항은 착용하지 않았다는 점입니다. 자동차 정기검사시 반사재킷이 차내에 있다는 사실을 보여야만 합니다.

차내의 어린이

14세이하의 어린이로서 키가 150 cm 미만인 경우 적절한 어린이용 안전벨트를 매어야 합니다. 자동차나 미니버스의 경우 한 좌석에는 어린이 한 명만 앉혀야 하며, 나이나 키에 따라 적절히 자리의 안전을 도모하여야 합니다. 어린이 착석에 관한 자세한 사항은 다음을 참조하시기 바랍니다.

음주운전 규제

운전시 허용되는 최고 혈중알콜농도는 49mg/100ml 입니다. 만약에 운전 중 그 이상의 혈중알콜농도로 발각된다면, 벌금이 부과될 것이고, 어떤 경우에는 운전면허증을 압수당할 것입니다.

안전벨트

오스트리아에서는 운전 중 안전벨트의 착용이 강제사항입니다.

운전 중 전화통화

오스트리아에서는 핸즈프리를 사용할 경우에만 운전 중 통화가 가능합니다. 핸즈프리 세트는 오로지 한손으로 모든 작동이 가능하여 운전자의 주의를 산만하지 않게 하는 형태이어야 합니다.

오토바이 규정

헬멧의 착용은 운전자 및 동승자 모두에게 강제사항입니다. 또한 오토바이는 도로세금완납서를 비치하여야 합니다. 주행 중에는 한낮에도 미등(주간전조등)을 켜야 합니다. 톨스티커 역시 의무입니다.

연료

오스트리아의 모든 주유소에서는 무연일반휘발유 (옥탄가 91), Euro-Super 유로수퍼(무연휘발유 옥탄가 95) 및 Super Plus 수퍼플러스 (무연휘발유 옥탄가 98) 등을 공급하고 있습니다. 오스트리아에서는 유연휘발유의 판매가 금지되어 있습니다. 촉매변환장치가 없는 자동차는 모든 주유소에서 첨가제를 구입할 수 있습니다.

사고 및 고장

인명사고가 관련된 모든 교통사고는 경찰에 신고되어야 합니다. 단지 차량의 파손만 발생한 사고인 경우에는, 상대방 운전자의 신원이 확인되지 않는 경우에 경찰에 신고됩니다. ÖAMTC 와 ARBÖ 는 오스트리아의 대표적인 자동차 관련 협회이며, 모든 차량에 대해 어느시간이든 고장수리 서비스를 제공하고 있습니다 (회원이 아닌 경우에는 요금이 부과됩니다).

응급번호 (지역번호 누를 필요 없음) 유로 긴급번호 112 화재신고 122 경찰 133 앰뷸런스 144 응급의사 141 산악구조 140 ÖAMTC 차량고장수리 120 ARBÖ 차량고장수리 123





교통뉴스

오스트리아 전역뿐만 아니라 인근국가까지의 주요 도로교통상황 방송은 매 30분마다Ö3 방송에서 들을 수 있습니다. 긴급상황의 경우 - 예를 들면 고속도로에서의 역주행 사건 (일명 "귀신운전") - 에는 정규방송은 일시 중단되고 ORF 라디오에서 긴급뉴스가 알려집니다.

오스트리아에서 운전자들은 어떤 교통사고도 24시간 통화가능한 0800 600 601 (오스트리아 내에서는 무료통화) 으로 신고할 수 있습니다. 또한 0900 600 600 (매분당 요금발생) 으로 운전자는 최신 교통상황을 전화로 들을 수 있습니다. 더욱 자세한 정보(독일어만 가능)는 oe3.ORF.at 에서 참조하기 바랍니다.

