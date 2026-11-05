„Wiener Wurstelpraterkultur“ UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne Alındı

Avusturya yalnızca güçlü ekonomisi, girişimcilik ruhu ve tutkulu, yenilikçi iş insanlarıyla değil, aynı zamanda zengin kültürü, yaşattığı gelenekleri ve köklü örf ve âdetleriyle de öne çıkan bir ülkedir. Çok sayıda kültürel mekân ve festival, ziyaretçilerine benzersiz deneyimler sunmaktadır. Bunlardan bazıları, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası veya kültürel miras olarak tescillenmiştir. UNESCO bu şekilde kültürel mirası koruma ve yaşatma misyonunu yerine getirmektedir. Bu miras; tarihî mekânları, anıtları, doğal alanları ve kültürel varlıkların yanı sıra sanatsal ve sözlü gelenekleri, toplumsal ritüelleri, geleneksel el sanatları tekniklerini ve sahne sanatlarını da kapsamaktadır.

Ekim ayının ortasında kutlanan Uluslararası Somut Olmayan Kültürel Miras Günü vesilesiyle Avusturya envanterine altı yeni unsur eklendi. Yodel geleneği, Walsertal yöresine özgü geleneksel kıyafetlerin üretimi ve bu konudaki bilgi birikimi, nadir bir sığır ırkı olan “Tux-Zillertaler Rind” etrafında şekillenen bilgi ve kültürel uygulamaların yanı sıra Viyana’nın köklü bir geleneği olan “Wiener Wurstelprater kültürü” de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alındı.

Viyana’daki Wiener Wurstelprater, dünyanın en eski eğlence parklarından biridir. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ve uluslararası alanda tanınan önemli bir cazibe merkezidir. Benzer eğlence parklarından farklı olarak Wurstelprater, günümüzde de halka açık ve ücretsiz olarak ziyaret edilebilmektedir. Bu özelliğiyle farklı kültürlerden insanların bir araya geldiği özel bir buluşma ve çeşitlilik alanıdır. Her yıl yaklaşık 7 milyon kişi, 200’den fazla eğlence ünitesi ve 50 yeme-içme işletmesiyle parkı ziyaret etmektedir. Ayrıca Wurstelprater, geçmişten günümüze çok sayıda yazar, besteci ve film yapımcısına ilham vermiş; eserlerinde konu edilmiş ve çekim mekânı olarak kullanılmıştır.

Nadir ve ilginç objelerin sergilendiği merak kabineleri, kukla tiyatroları, atış poligonları, laterna çalan müzisyenler, geleneksel Heurigen şarkıcıları ve kadın müzik toplulukları, dünyanın muhtemelen ilk temalı parklarından biri olan “Venedik Viyana’da”, dönme dolap ve günümüzün ileri teknolojiyle donatılmış büyük eğlence araçları… Wurstelprater, kuruluşundan bu yana sürekli gelişerek değişmiştir. Bu gelişimin arkasında, “Prater aileleri” olarak bilinen işletmeci aileler arasında kuşaktan kuşağa aktarılan deneyim ve bilgi birikimi bulunmaktadır. Bu ailelerin birçoğu 19. yüzyıldan bu yana Prater’de faaliyet göstermekte olup işletmelerin yaklaşık yüzde 90’ına sahiptir. Bölgeyi yakından tanıyan, nesiller boyunca şekillendiren ve canlı tutan bu aileler, ziyaretçilerle birlikte Prater’e kendine özgü atmosferini kazandırmaktadır.

İşte bu köklü gelenek ve kültür, Wiener Wurstelprater’in bu yıl kutlanan 260. kuruluş yıl dönümüne denk gelen anlamlı bir gelişmeyle UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alındı. Böylece UNESCO Dünya ve Kültürel Miras rotasına Viyana’dan başlayarak Avusturya’nın dört bir yanına uzanan bir keşif yolculuğuna çıkmak mümkün.