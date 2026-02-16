Avusturya 83.883 km² yüzölçümüne sahiptir, Avrupa'nın merkezinde bulunmaktadır ve aşağıdaki ülkelere sınırı vardır:

Almanya

Çek Cumhuriyeti

Slovakya

Macaristan

Slovenya

İtalya

Lihtenştayn ve

İsviçre.





Avusturya, Orta Avrupa Zaman Dilimi'nde bulunmaktadır.

Ülkenin en önemli merkezleri federal başkent Viyana (nüfus: 2,028.289, 01.01.2025) ve aşağıdaki eyalet başkentleridir:



Graz (nüfus: 305.314, 01.01.2025)

Linz (nüfus: 213.557, 01.01.2025) ve

Salzburg (nüfus: 157.659, 01.01.2025).





Hohe Tauern'deki Großglockner 3.798 m yüksekliğiyle Avusturya'nın en yüksek dağıdır.

İklim

Yazları ortalama sıcaklık 20°C civarında olup, 35°C'ye kadar yükselebilmektedir. Kışın hava sıcaklığı –15°C'e kadar düşebilir, ancak ortalama olarak -4°C civarındadır. Özellikle dağlık bölgelerde yoğun kar yağışı görülebilir. En fazla yağış Mayıs ve Haziran aylarında düşmektedir.



Sular

Ülkenin en önemli iç su yolu Tuna'dır. En büyük gölü Burgenland'da bulunan Neusiedler Gölü'dür. im Burgenland. Yüzölçümünün yaklaşık %77'lik kısmına karşılık gelen 315 km²'si Avusturya'da bulunmaktadır, kalan kısmı Macaristan'a aittir. Atter Gölü 46 km², Traun Gölü 24 km²'lik yüzölçümlerine sahiptirler. Bodensee'nin 24 km²'lik bir bölümü de (toplam 536 km²) Avusturya sınırları içinde bulunmaktadır.



Hammaddeler

Avusturya'da aşağıdaki hammaddeler çıkartılmaktadır:

Demir cevheri

Linyit kömürü

Petrol ve doğalgaz

Manyezit

Kuvars kumu

Alçı

Kurşun ve kalay cevheri

Grafit ve kaolin





Ayrıca tuz madenciliği de önemlidir. Avusturya'nın bir diğer önemli hammadesi de tahtadır.

