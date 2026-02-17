Uçak Bağlantıları

Günlük iç ve dış hat bağlantılarına sahip önemli havalimanları:

Havalimanı Transferi

"City Airport Train CAT" Viyana şehir merkezi (Wien-Mitte Garı) ile Viyana Havalimanı arasında işlemektedir. . Yolculuk süresi yaklaşık 16 dakikadır.

Havalimanı ile Batı Tren İstasyonu, Schwedenplatz ve Kagran arasında düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır.

Havalimanı taksileri Schwechat Havalimanı'nda müşterilerini beklemektedirler. Önceden rezerve edilmeleri gerekmektedir ve müşteriyi nereden aldıklarına bağlı olmaksızın sabit bir ücret (bagaj dahil) talep etmektedirler.

Tren

Yaklaşık tüm Avrupa ülkelerine uluslararası tren bağlantıları mevcuttur.

Günlük oto-tren seferleri





Otomobil

Avusturya'daki trafik kuralları ve işaretleri, genel olarak diğer Avrupa ülkelerindeki kural ve işaretlerle aynıdırlar. Avusturya'da bütün otoyollardan ve hızlı yollardan geçiş ücreti alınmaktadır. Avusturya karayollarında meskûn mahaller dışında uyarı yeleği zorunluluğu vardır, kandaki izin verilen alkol miktarı 0,5 promildir. Emniyet kemerinin takılması zorunludur.

İzin verilen azami hız sınırları (trafik işaretleriyle başka şekilde belirtilmemişse):

meskûn mahalde: meskûn mahal levhalarının arasında: 50 km/h

karayollarında: 100 km/h

otoyollarda: 130 km/h





Taksi

Büyük şehirlerdeki taksiler resmi makamlar tarafından ayarlanmış ve mühürlenmiş taksimetrelere sahiptirler. Ücret hem gidilen kilometreye, hem de zamana göre belirlenmektedir.

Gemi

Tuna üzerinde çok sayıda işletmeci farklı menziller üzerinde hizmet vermektedir. Bunun dışında Avusturya göllerinde tarifeli gemilerin yanı sıra, gezi tekneleri de çalışmaktadır.

Otobüs

Österreichische Postbus AG, Avusturya genelinde 21.100 otobüs durağına 800 güzergahta hizmet veriyor. Turizm açısından önem taşıyan her yere otobüsle ulaşmak mümkündür.

Teleferik

Avusturya'da yaklaşık 3.000 adet teleferik, telesiyej ve teleski bulunmaktadır.