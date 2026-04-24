Basılı Medyalar
Avusturya'nın ekonomiyle ilgili en önemli günlük gazeteleri şunlardır:
En önemli ekonomi dergileri şunlardır:
Bütün önemli yayın kuruluşları, basılı versiyonun yanı sıra yayınlarını internet ortamında da hizmete sunmaktadırlar.
Avusturya'nın tirajı en yüksek gazetesi „Neue Kronen Zeitung“dur (erişim 20,9%), onu "Heute" , "Kleine Zeitung“, "Der Standard", "Österreich" ve "Kurier“ izlemektedir.
Radyo ve Televizyon
Resmi Avusturya Radyo Televizyon Kurumu'nun (ORF) yanı sıra, önemli merkezlerde çok sayıda özel radyo yayın yapmaktadır.
ORF ulusal yayın yapan 6 televizyon kanalına sahiptir (ORF eins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT +, 3sat und ORF 2 Europe). ATV, PULS 4 ve Servus TV ülke çapında yayın yapan özel TV kanallarıdır. Bunun dışında bazı bölgesel televizyon kanalları da bulunmaktadır. Avusturya'da son derece yaygın bir şekilde izlenen yabancı resmi ve özel televizyon kanalları da, oldukça yüksek bir izlenme oranına sahiptirler.
|En önemli televizyon kanallarının pazar payları (2025)
|ORF2
|20,8 %
|ORFeins
|10,8 %
|ServusTV
|4,7 %
| ZDF
|4,5 %
|RTL
|3,7 %
| VOX
|3,6 %
|ARD
|3,1 %
|PULS 4
|2,7 %
|ATV
|2,6 %
|SAT.1
|2,3 %
|PRO7
|2,3 %