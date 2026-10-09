advantageaustria.org does not support this browser, some features and elements are not supported. Please use another browser such as Firefox, Chrome, Edge etc.
Inhalt
Acredia Versicherung AG
關於
ACREDIA擁55％的市佔率和299億歐元的總負債，是奧地利信用保險公司龍頭與國內外索賠機構，負責追踪保單持有人的風險，並於客戶無法付款時介入。
ACREDIA集團的營業額達8910萬歐元。 ACREDIA穩固的所有權基礎奠基在其位於漢堡的母公司Euler Hermes AG和位於維也納的Oesterreichische Kontrollbank之上。
ACREDIA集團被奧地利政府認證為卓越的公司，是「奧地利領航企業Leitbetriebe Austria」平台的成員。
聯繫方式
聯繫方式
總公司
Acredia Versicherung AG
Drorygasse 1/1/1.3
1030 Wien
奧地利
Acredia Versicherung AG
Sackstrasse 27
8010 Graz
奧地利
Acredia Versicherung AG
Promenade 23
4020 Linz
奧地利
Acredia Versicherung AG
Brixner Straße 3
6020 Innsbruck
奧地利
回上一頁
下一頁
-
-
-
-