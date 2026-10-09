中文
Seitennavigation
Inhalt

Acredia Versicherung AG

關於
標識

ACREDIA擁55％的市佔率和299億歐元的總負債，是奧地利信用保險公司龍頭與國內外索賠機構，負責追踪保單持有人的風險，並於客戶無法付款時介入。

ACREDIA集團的營業額達8910萬歐元。 ACREDIA穩固的所有權基礎奠基在其位於漢堡的母公司Euler Hermes AG和位於維也納的Oesterreichische Kontrollbank之上。
ACREDIA集團被奧地利政府認證為卓越的公司，是「奧地利領航企業Leitbetriebe Austria」平台的成員。

產業類別

聯繫方式

聯繫方式

總公司