advantageaustria.org does not support this browser, some features and elements are not supported. Please use another browser such as Firefox, Chrome, Edge etc.
Inhalt
Admonter Holzindustrie AG
關於
ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG 為一家國際公司，擁有約 280 名員工。年營業額為 6,900 萬歐元（2021年），為一家高品質天然木製品製造商，位於阿德蒙特的工廠獨家生產。
簡樸不過時，大自然賦予的 Admonter 產品。
天然木材的優點是可獨享特別長的效期：ADMONTER 來自永續林業的木材、手感品質作業和永不過時的設計，不管在何處皆能營造出氛圍。
對天然木製品感興趣的建築師、設計師、房地產開發商和經銷商，對時尚和永不過時的天然木製品情有獨鍾。
聯繫方式
聯繫方式
總公司
Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
奧地利