中文
Seitennavigation
Inhalt

BeverageScouts production & development GmbH

關於
標識

BeverageScouts專注於研發和生產自有品牌的飲料和液體食品營養補充劑及60毫升SHOT瓶。您有想法 – BeverageScouts幫您解決。

飲料技術專家BeverageScouts可以為您生產任何產品，如能量飲料、運動飲料、Lifestlye飲料、甚至是健康的清涼飲料，當然也可以是有機的。
擁有超過20年的經驗和飲料尖端技術BeverageScouts是您飲料的達人。

全部關於您品牌的飲料所有的服務由一個經驗豐富的手來接管！來自奧地利的品質加上專業的知識，BeverageScouts使您的飲料成功。

產業類別

聯繫方式

聯繫方式

總公司

BeverageScouts production & development GmbH
Kaplanstraße 16
2020 Hollabrunn
奧地利
+43295236063
+43295236064
office@beveragescouts.com
http://www.beveragescouts.com
vCard