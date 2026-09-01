Coolibree GmbH

ADVANTAGE AUSTRIA – 我們的全球聯結網絡

ADVANTAGE AUSTRIA在全球70個國家擁有100個據點，為奧地利公司及其國際商務夥伴提供廣泛的諮詢與商業發展服務。全球約800位員工能夠協助您找到奧地利的供應商及商務夥伴。我們每年舉辦約800場活動，協助商務人士相互連結。ADVANTAGE AUSTRIA分點提供的服務範圍從協助奧地利公司尋找進口商、經銷商或代理商至提供奧地利經商環境的深度報告並協助進入奧地利市場。



ADVANTAGE AUSTRIA 透過向全世界推廣奧地利企業的產品和服務，支持奧地利以外的公司和組織與奧地利公司建立牢固的關係，以及促進奧地利和全世界最優透人才之間的交流，以創造國際商機。



關於這個網

www.advantageaustria.org是將奧地利商務帶至海外的官方入口網站。網站上呈現奧地利公司卓越的進出口產品並提供大量的商務合作資訊。更多相關內容請連繫當地ADVANTAGE AUSTRIA的辦公室或造訪網站中提供的產業內容。