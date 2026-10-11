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DIALAB Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H.

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總部位於維也納諾伊多夫 (Wiener Neudorf) 的是實驗室診斷設備和實驗室設備的生產商和經銷商。

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總公司

DIALAB Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H.
IZ NÖ-Süd, Hondastraße, Objekt M 55
2351 Wr.Neudorf
奧地利
+4322366609100
+43223666091030
http://www.dialab.at
https://www.facebook.com/DialabGmbhAustria
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