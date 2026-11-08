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eee Austria international projects GmbH

關於
標識

bit media 電子解決方案總部位於奧地利，並在德國、瑞士、阿爾巴尼亞、科索沃和烏克蘭設有分支機構，是歐洲數位教育領域的市場領導者之一，為eee集團(教育、電子解決方案、電子政務)的成員。

國際教育與電子政務已從1995年開始實施。 約有70名員工位於奧地利，另外約100名員工和國際專家團隊協助公司、政府和教育機構實踐電子教育和電子管理解決方案。 此外，公司也致力於協助學校、學院和大學的現代化發展(尤其是在技術和一般職業培訓領域)。

產業類別

聯繫方式

聯繫方式

總公司

eee Austria international projects GmbH
Kärntner Straße 337
8054 Graz
奧地利
+43316922288
+4331692228850
office@eee-austria.com
www.eee-austria.com
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