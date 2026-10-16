EGGENBERGER INTERNATIONAL Getränkehandels- und Beteiligungs GmbH
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EGGENBERGER INTERNATIONAL銷售到超過45個國家，從Eggenberg到
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Trappisten修道院啤酒廠Engelszell、創意啤酒廠Hofstetten、有機釀酒廠Gusswerk和Schlägl的啤酒品牌 - 奧地利領先的精釀啤酒製造商。
從天然混濁的Radler到優秀的比爾森啤酒、花崗石啤酒、奧地利的Trappisten修道院啤酒、亮與黑的Doppelbock啤酒及Samichlaus，地表上最強的啤酒，產品多元化。
Eggenberg啤酒是盛行在歐洲、美洲、亞洲和澳大利亞流行的飲料。Eggenberg的啤酒在許多國際展覽會獲得金牌和獎項證明啤酒的卓越品質。
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EGGENBERGER INTERNATIONAL Getränkehandels- und Beteiligungs GmbH
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4643 Pettenbach
奧地利
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