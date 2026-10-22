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Head Sport GmbH

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HEAD是一家全球領先的供應商，為各種層級的運動員提供頂尖和高性能的運動裝備和運動服。公司專營5項業務範圍。

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總公司

Head Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
奧地利
+4355746080
+435574608130
service@shop.head.com
http://www.head.com
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關於此公司

公司介紹

自1950年起，HEAD已成為創新設計、卓越技術和熱愛運動的代名詞。HEAD經銷一系列的國際品牌產品：
• HEAD (冬季運動、球拍和游泳用品)
• PENN (網球和壁球)
• TYROLIA (滑雪訓練)
• MARES/SSI/rEvo (潛水裝備和訓練)
• LiveAboard (潛水之旅)
• ZOGGS (游泳裝備)
• INDIGO (滑雪與單板滑雪裝備)
• AQUALUNG (潛水和浮潛用品)

產品圖片
© Head Sport GmbH
圖示
© Head Sport GmbH
商機

商機

HEAD滑雪板/滑雪鞋/固定器 – 頂尖效能，可供租借和銷售

HEAD的專業經銷網絡確保能可靠並順暢地供應HEAD產品，並為經銷商和租借商提供最高品質的服務和支持。

HEAD代表滑雪用品租借和高品質產品銷售的全面解決方案。眾多全球最大的滑雪用品租借商均選擇HEAD，且得益於HEAD多年來與全球租借商夥伴贏得的合作經驗和專業知識。

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