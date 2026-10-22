Head Sport GmbH
聯繫方式
聯繫方式
總公司
Head Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
奧地利
6921 Kennelbach
奧地利
關於此公司
自1950年起，HEAD已成為創新設計、卓越技術和熱愛運動的代名詞。HEAD經銷一系列的國際品牌產品：
公司介紹
自1950年起，HEAD已成為創新設計、卓越技術和熱愛運動的代名詞。HEAD經銷一系列的國際品牌產品：
• HEAD (冬季運動、球拍和游泳用品)
• PENN (網球和壁球)
• TYROLIA (滑雪訓練)
• MARES/SSI/rEvo (潛水裝備和訓練)
• LiveAboard (潛水之旅)
• ZOGGS (游泳裝備)
• INDIGO (滑雪與單板滑雪裝備)
• AQUALUNG (潛水和浮潛用品)
商機
商機
HEAD滑雪板/滑雪鞋/固定器 – 頂尖效能，可供租借和銷售
HEAD的專業經銷網絡確保能可靠並順暢地供應HEAD產品，並為經銷商和租借商提供最高品質的服務和支持。
HEAD代表滑雪用品租借和高品質產品銷售的全面解決方案。眾多全球最大的滑雪用品租借商均選擇HEAD，且得益於HEAD多年來與全球租借商夥伴贏得的合作經驗和專業知識。