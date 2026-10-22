中文
Seitennavigation
Inhalt

JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH

關於
標識

JOANNEUM RESEARCH 致力於開發經濟和工業廣大領域用的解決方案與技術，以及推動國際水準的尖端研究。

產業類別

聯繫方式

聯繫方式

總公司