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Lech-Zürs Tourismus GmbH
關於
萊希川斯 (Lech Zürs) 是座落在奧地利拉爾貝格州 (Vorarlberg) 愛爾伯 (Arlberg) 地區中心地帶的小鎮。愛爾伯地區屬於「阿爾卑斯山十二大最佳景點」之一。其滑雪區包含 305 公里長的滑雪道和200 公里的高山深降雪滑雪道，是世界上最大的滑雪區之一。
其登山區位於介於 1,500 和2,500 公尺之間的中海拔山區。無論要滑雪、爬山、打高爾夫或純粹享受大自然，愛爾伯的萊希川斯都能滿足一切需求；不管留宿在高山上或萊希川斯的優質飯店，每個人都能找到屬於自己的「個人奢華時刻」。
聯繫方式
聯繫方式
總公司
Lech-Zürs Tourismus GmbH
Dorf 2
6764 Lech am Arlberg
奧地利