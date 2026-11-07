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M-U-T Maschinen - Umwelttechnik - Transportanlagen Gesellschaft m.b.H.
關於
M-U-T Stockerau是一家製造商，在廢物處理、市政車輛技術、水和廢水處理以及輸送機和環境技術領域，擁有自己的機械、系統開發、計劃、設計、製造、交付、安裝和服務的公司。
•垃圾收集車，清掃車，吸污車和高壓清洗車
•輸送系統
•環保技術：機械生物廢物處理廠、堆肥廠、廢物分解和廢物分類廠、二次燃料處理廠
•水和廢水處理
此外，M-U-T還提供職業方面的訓練和專科培訓方案，例如：學校和大學的教學課程。
聯繫方式
聯繫方式
總公司
M-U-T Maschinen - Umwelttechnik - Transportanlagen Gesellschaft m.b.H.
Schießstattgasse 49
2000 Stockerau
奧地利