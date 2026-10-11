Münzer Bioindustrie GmbH
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總公司
Münzer Bioindustrie GmbH
Untergroßau 207
8261 Sinabelkirchen
奧地利
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奧地利
Münzer Bioindustrie GmbH
Uferstraße 12, Ölhafen Lobau
1220 Wien
奧地利
1220 Wien
奧地利
關於此公司
公司介紹
Münzer Bioindustrie GmbH是一家總部位於奧地利，由集團所有人親自經營的綜合企業集團。其業務範圍涵蓋液體廢棄物的清除、廢棄食用油的回收再利用，用於製造生質柴油、工業設施的清潔，以及廢電纜和電子廢棄物的回收。這家於1991年創立的家族企業是歐洲最大的廢棄食用油回收商和交易商。Münzer在維也納的Ölhafen Lobau經營全國最大的生質柴油製造工廠。公司的首要目標為交通運輸業的去碳化。遍布3大洲的超過800位員工於2024/25會計年度締造逾3.6億歐元的營業額。
商機
Münzer持續尋找新的合作夥伴，實現廢棄食用油的回收。作為一家循環經濟領域的企業，該企業利用廢棄食用油，將其製成永續的生質柴油，藉此對交通運輸業的去碳化作出貢獻。
商機
從廢物到能源
Münzer持續尋找新的合作夥伴，實現廢棄食用油的回收。作為一家循環經濟領域的企業，該企業利用廢棄食用油，將其製成永續的生質柴油，藉此對交通運輸業的去碳化作出貢獻。
此外，Münzer始終對先進原料領域的新合作感到興趣。Münzer樂於與其他收集和提供合適廢棄物和原料的企業交流。