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Hexagon | NEXTSENSE
關於
身為全球技術領導者，NEXTSENSE開發了CALIPRI原理的專利。具自動傾斜和旋轉校正功能的非接觸式輪廓測量和表面檢測完全排除了使用者對測量的影響。
動態和靜態測量和檢測系統可用於評估汽車車身分裂情形、測量鐵路車輪輪廓的磨損程度或用來檢查鋼樑的表面。服務範圍包括了以下幾間有名的客戶，例如：德國鐵路、法國國營鐵路公司、中國鐵路、戴姆勒、捷豹路虎、奧迪、寶馬、奧鋼聯和安賽樂米塔爾。
NEXTSENSE在亞特蘭大（美國）擁有近100名員工，40多個銷售合作夥伴以及銷售和服務中心，自2018年以來一直是海克斯康AB的一部分。
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