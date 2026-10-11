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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
關於
奧地利Kontrollbank股份公司（OeKB）是奧地利官方出口信貸機構（ECA），為奧地利的出口業者及其國外客戶服務。
OeKB提供誘人的低利率長期融資予以欲在奧地利投資資產的客戶。透過極具吸引力的長期信貸方案，客戶可獲得優質且完整的奧地利科技和品質服務。如果奧地利公司想在國外投資，例如成立公司或者與某個公司合夥以及提供貸款給外國的子公司，OeKB都可以給予央會的金融協助。
聯繫方式
聯繫方式
總公司
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
奧地利