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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft

關於
標識

奧地利Kontrollbank股份公司（OeKB）是奧地利官方出口信貸機構（ECA），為奧地利的出口業者及其國外客戶服務。

OeKB提供誘人的低利率長期融資予以欲在奧地利投資資產的客戶。透過極具吸引力的長期信貸方案，客戶可獲得優質且完整的奧地利科技和品質服務。如果奧地利公司想在國外投資，例如成立公司或者與某個公司合夥以及提供貸款給外國的子公司，OeKB都可以給予央會的金融協助。

產業類別

聯繫方式

聯繫方式

總公司

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
奧地利
+431531270
+431531275698
exportservices@oekb.at
http://www.oekb.at
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