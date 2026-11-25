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Pantreon GmbH
關於
ZELIX MEMBRANe.KINETICS 是 Pantreon 的創新技術，即使在粘性液體中也具有高性能。許多有機及工業用液體具有膠體性質，對這類液體而言，界面處的電荷是非常重要的。電動力學方法可以對此提供支持。
Innovum 公司受到全球公認的電動力學技術，可以直整合到 ZELIX 中。薄膜技術及電動力學技術的組合，強化了二者的性能。受到專利及商標保護的 ZELIX MEMBRANe.KINETICS，在許多應單領域都是一種高效能的方法，例如食品、造紙／紙漿、化學／製藥、金屬等工業領域及其他領域。
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總公司
Pantreon GmbH
Krottenseestraße 47
4810 Gmunden
奧地利