Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
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總公司
Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
Johannesgasse 3
1010 Wien
奧地利
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Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
Pummererstraße 5
4021 Linz
奧地利
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奧地利
關於此公司
公司介紹
奧地利家族企業 Plasser & Theurer 70 多年來一直致力於制定軌道建造標準。這家鐵路建設先驅已向 110 個國家交付 17800 台機器。
機器種類幾乎涵蓋了維修、建設和改建鐵路軌道的所需的所有工作流程。在全球服務中，我們與 22 家合作夥伴公司確保產品具有長達數十年的生命週期。人工智慧帶來的簡單操作、端到端解決方案和氣候友善驅動器是新產品的特點。
商機
• 填料
商機
出口鐵路工程機器
Plasser & Theurer 提供建設和維修鐵路軌道所需的機器和機器系統：
• 填料
• 碎石分配和平整
• 穩定和壓實
• 道床清理
• 路基改良
• 材料物流
• 軌道改建和新軌道舖設
• 道岔改建和建造新道岔
• 移動式鐵軌加工
• 測量工作
• 設置架空線
• 上層建築機動車的軌道維修
• 特殊工作