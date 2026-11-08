Redbloc | Redblocsystems GmbH
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Redbloc | Redblocsystems GmbH
Eferdingerstraße 175
4600 Wels
奧地利
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優點：
公司介紹
Redblocsystems 有限公司提供可在最短時間內，完成的預鑄件製造系統。可用石灰石、鈣質砂岩、加氣混凝土、混凝土塊或其他礦物建築材料，以高效率和高經濟效益製成高品質的牆體單元。
優點：
- 經過驗證的預鑄件技術
- 即時生產
- 高質量和準確性
- 精確的切口（屋頂斜坡、窗戶等）
- 施工時間短
- 可計算出成本
- 適用所有類型的建築
Redblocsystems提高了預鑄建築的效率，並同時凸顯在生活品質、永續性、隔熱和隔音方面，結合了堅實施工的優點。
商機
商機
建築的未來。 高效率及全自動化。
Redblocsystems提供全自動和半自動的牆體單元預鑄設備。量身訂製預鑄件，所有特殊形狀，如屋頂斜面、安裝管道、門窗開口等全部自動化生產。
Redblocsystems 擁有必要的許可技術，並提供其專有技術的授權。Redblocsystems 是解決技術工人短缺的解決方案，並提高施工生產力。
目標群體為建材製造商和建築公司。