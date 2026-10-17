"Snowsports GmbH"
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"Snowsports GmbH"
Holetschekgasse 60
1210 Wien
奧地利
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奧地利
關於此公司
Snowsports GmbH – Snowsports Academy 是一家創新的奧地利公司，致力於滑雪教練和單板滑雪教練的培訓和進修、國際雪上運動項目的發展，以及冬季運動觀光諮詢。
公司介紹
Snowsports GmbH – Snowsports Academy 是一家創新的奧地利公司，致力於滑雪教練和單板滑雪教練的培訓和進修、國際雪上運動項目的發展，以及冬季運動觀光諮詢。
業務重點：
• 以德語和英語進行奧地利滑雪教練和單板滑雪教練的培訓。
• 雪上運動推廣項目的諮詢與發展。
• 在都市空間發展雪上運動的替代性方案。
• 在奧地利或項目合作夥伴的國際據點進行培訓
作為在冬季運動產業領域擁有 50 年經驗的專業合作夥伴，在與項目夥伴的合作中，始終以品質和熱忱為優先。
商機
在建立與發展冬季運動產業不同領域的工作上，客戶與合作夥伴可從 Snowsports Academy 的領導團隊和員工廣泛的國際經驗獲益。
B2C（企業對消費者）：
商機
冬季運動觀光項目
在建立與發展冬季運動產業不同領域的工作上，客戶與合作夥伴可從 Snowsports Academy 的領導團隊和員工廣泛的國際經驗獲益。
B2B（企業對企業）：
• 在奧地利或項目合作夥伴的國際據點進行滑雪教練培訓課程
• 在奧地利或項目合作夥伴的國際據點進行單板滑雪教練培訓課程
• 企業經營管理計畫及市場行銷方針
• 冬季運動觀光發展
B2C（企業對消費者）：
滑雪教練和單板滑雪教練培訓課程和訓練的參與者