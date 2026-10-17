Snowsports GmbH – Snowsports Academy 是一家創新的奧地利公司，致力於滑雪教練和單板滑雪教練的培訓和進修、國際雪上運動項目的發展，以及冬季運動觀光諮詢。

業務重點：

• 以德語和英語進行奧地利滑雪教練和單板滑雪教練的培訓。

• 雪上運動推廣項目的諮詢與發展。

• 在都市空間發展雪上運動的替代性方案。

• 在奧地利或項目合作夥伴的國際據點進行培訓

作為在冬季運動產業領域擁有 50 年經驗的專業合作夥伴，在與項目夥伴的合作中，始終以品質和熱忱為優先。

總裁：Martin Dolezal，營運長：Johann Reisenberger © Snowsports Academy