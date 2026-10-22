Tiroler Rohre GmbH (TRM) 有限責任公司開發、生產與行銷，以有延展性鑄鐵製造的海運及特殊地下工程用的高品質管道及椿系統。

產品具有高效能、使用壽命長及堅固耐用等優點。特徵是具有兼具經濟與生態的優點。利用有延展性的鑄鐵特性、及透過產品應用領域的專家鑑定，Tiroler Rohre GmbH 有限責任公司有能力克服極端困難的挑戰。

具延展性管道系統的應用領域非常廣泛：

• 飲用水供應

• 廢水處理

• 渦輪機管路

• 雪炮設備

• 消防水管路

• 無溝安裝方法