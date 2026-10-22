Tiroler Rohre GmbH
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總公司
Tiroler Rohre GmbH
Innsbrucker Straße 51
6060 Hall in Tirol
奧地利
6060 Hall in Tirol
奧地利
關於此公司
具延展性管道系統的應用領域非常廣泛：
公司介紹
Tiroler Rohre GmbH (TRM) 有限責任公司開發、生產與行銷，以有延展性鑄鐵製造的海運及特殊地下工程用的高品質管道及椿系統。
產品具有高效能、使用壽命長及堅固耐用等優點。特徵是具有兼具經濟與生態的優點。利用有延展性的鑄鐵特性、及透過產品應用領域的專家鑑定，Tiroler Rohre GmbH 有限責任公司有能力克服極端困難的挑戰。
具延展性管道系統的應用領域非常廣泛：
• 飲用水供應
• 廢水處理
• 渦輪機管路
• 雪炮設備
• 消防水管路
• 無溝安裝方法
商機
• 飲用水供應與廢水處理
目標：
商機
高品質球墨鑄鐵水管及管線系統
位於阿爾卑斯山心臟地帶的傳統企業——Tiroler Rohre GmbH 有限責任公司，正尋求新的商業合作夥伴，並計劃在以下領域擴張業務：
• 飲用水供應與廢水處理
• 無溝安裝方法
• 技術造雪
• 小型水力發電廠
• 消防系統
• 採礦業
目標：
- 開發新客戶
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Romana Waldenhofer