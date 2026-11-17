A temporada 2027 da TUCCA promete proporcionar experiências culturais memoráveis ao público brasileiro com duas atrações de destaque ligadas à Áustria: a aguardada estreia do Teatro de Marionetes de Salzburgo (Salzburger Marionettentheater), um dos mais tradicionais teatros de marionetes do mundo, e a exibição especial de Amadeus com projeção em tela e acompanhamento orquestral ao vivo.

Fundado em 1913 como Teatro da Família Aicher, o Salzburger Marionettentheater é reconhecido internacionalmente por sua técnica refinada de manipulação, na qual cada personagem é controlado por até 12 fios. Considerado a forma mais desenvolvida do teatro de bonecos e figuras, o grupo conquistou um lugar na Lista do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO e já realizou mais de 2.600 apresentações ao redor do mundo.

A estreia brasileira acontecerá dentro da série Aprendiz de Maestro, projeto dedicado à formação de novos públicos para a música de concerto e que, ao longo dos anos, se consolidou como uma das mais bem-sucedidas iniciativas culturais voltadas ao público infantil no país.

Para marcar sua chegada ao Brasil, a companhia apresentará uma adaptação de O Quebra-Nozes, o célebre balé de Piotr Ilitch Tchaikovsky. A produção, que encanta gerações há décadas, conta a história de Clara, que na noite de Natal embarca em uma jornada fantástica ao lado de um príncipe encantado rumo ao reino da Fada Açucarada.

Além do espetáculo de marionetes, a série de Concertos Internacionais da temporada 2027 apresentará uma atração especial para os amantes da música clássica: Amadeus – Projeção e Orquestra, experiência que une cinema e performance ao vivo. O premiado filme sobre a vida de Wolfgang Amadeus Mozart será exibido em grande tela enquanto a trilha sonora será executada por orquestra, proporcionando uma imersão única no universo musical do compositor austríaco.

As apresentações integram o projeto TUCCA Música pela Cura, iniciativa que combina cultura, educação e impacto social. Toda a renda obtida com os espetáculos é destinada ao tratamento de crianças e adolescentes com câncer realizado pela TUCCA em parceria com a Santa Marcelina Saúde. Ao mesmo tempo em que amplia o acesso à cultura, o projeto contribui diretamente para a manutenção de um dos principais centros de referência em oncologia pediátrica do país.

Confira aqui o Caderno TUCCA Música pela Cura Temporada 2027.

A programação completa e a venda de ingressos serão divulgadas em breve pela TUCCA. Os interessados podem acompanhar as novidades e obter mais informações em: https://www.tucca.org.br/concertosinternacionais/



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A TUCCA (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer) é uma organização fundada em 1998 pelo oncologista pediátrico Sidnei Epelman e pela sua mulher, a psicanalista Claudia Epelman (in memoriam) com a proposta de oferecer tratamento multidisciplinar de excelência para pacientes de baixa renda e aumentar as taxas de cura. Em parceria com o Santa Marcelina Saúde, mantém o primeiro e único serviço de oncologia pediátrica da Zona Leste e oferece, gratuitamente, um tratamento integral baseado no diagnóstico rápido e preciso e na utilização de terapias de ponta, equipe altamente qualificada e medicamentos de alto custo.

A assistência vai além do tratamento médico e inclui o cuidado social e emocional a partir de uma equipe multidisciplinar que acompanha os pacientes e suas famílias durante todo o tratamento. Esse olhar humanizado tem atingido excelentes resultados.

A assistência oferecida pela TUCCA é integralmente mantida por doações, patrocínios e pela arrecadação por meio de concertos, leilões, jantares e bazares beneficentes. Nestes 27 anos, os programas da TUCCA em parceria com o Santa Marcelina Saúde já beneficiaram mais de 5.500 jovens, alcançando altos índices de cura comparáveis aos centros de referência no tratamento do câncer infantojuvenil do Brasil, Europa e Estados Unidos.

Além de trazer grandes nomes da música, em concertos na Sala São Paulo e no Cultura Artística, o projeto TUCCA Música pela Cura é uma iniciativa que destina 100% da bilheteria ao tratamento de crianças e adolescentes com câncer em situação de vulnerabilidade atendidos pela TUCCA. A instituição oferece cuidado integral e de excelência, com reais chances de cura.



Com o apoio essencial de patrocinadores e parceiros, os espetáculos do Música pela Cura são viabilizados por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Saiba como apoiar: prp.patricia.ramalho@tucca.org.br