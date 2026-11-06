Plasser do Brasil apresenta tecnologia inédita para modernizar as linhas metropolitanas de São Paulo

A infraestrutura ferroviária paulista está prestes a entrar em uma nova fase. A Trivia Trens está conduzindo um importante processo de modernização das linhas metropolitanas de São Paulo e contará com o suporte tecnológico da Plasser do Brasil, referência em soluções para construção e manutenção ferroviária.

Para esse desafio, a operadora adquiriu duas máquinas da austríaca Plasser & Theurer, líder mundial em tecnologia ferroviária: a renovadora de via SMD 80, modelo inédito em sistemas de transporte de passageiros no Brasil, e a desguarnecedora de lastro RM 80. Os equipamentos estão atualmente em preparação técnica na unidade de serviços da Plasser do Brasil, em Hortolândia (SP), com expectativa de entrarem em operação em junho do próximo ano.

© Desguarnecedora de lastro RM 80 / Plasser © Renovadora de via SMD 80 / Plasser





Tecnologia austríaca para uma renovação ferroviária mais rápida

A chegada da SMD 80 representa um marco para o setor ferroviário brasileiro. Trata-se da maior e mais potente máquina de renovação de vias já utilizada pela Plasser do Brasil no país para esse tipo de aplicação.

Baseada em padrões europeus de manutenção ferroviária, a tecnologia possibilita a substituição simultânea de trilhos e dormentes com elevada produtividade, reduzindo significativamente o tempo necessário para obras de modernização.

A máquina é capaz de renovar até 2 quilômetros de via férrea em apenas um dia e meio de trabalho, permitindo que intervenções complexas sejam realizadas dentro de janelas operacionais restritas e com impacto mínimo na circulação dos trens.

Obras sem interromper o transporte de passageiros

Um dos principais desafios das linhas metropolitanas é realizar a renovação da infraestrutura sem comprometer a operação diária. Nesse contexto, a nova tecnologia permite executar trabalhos que muitas vezes são comparados à "troca de um pneu com o veículo em movimento": renovar a via mantendo o sistema em funcionamento.

Essa capacidade reduz interrupções, melhora a disponibilidade da rede e contribui para uma experiência mais eficiente para milhões de passageiros que utilizam diariamente o transporte ferroviário na Região Metropolitana de São Paulo.

Benefícios para os usuários e para a operação

A modernização da infraestrutura ferroviária traz ganhos diretos para operadores e passageiros, incluindo:

Maior velocidade operacional dos trens;

Ampliação da capacidade de transporte;

Redução de restrições operacionais;

Mais conforto durante as viagens;

Aumento dos níveis de segurança;

Menores tempos de deslocamento;

Maior confiabilidade da infraestrutura ferroviária.



Além disso, a utilização de equipamentos de alta performance contribui para otimizar programas de manutenção e aumentar a vida útil dos ativos ferroviários.

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Cooperação Áustria-Brasil em infraestrutura ferroviária

Ao fornecer tecnologias avançadas para um dos maiores sistemas metropolitanos da América Latina, a Plasser do Brasil reforça a contribuição da engenharia austríaca para o desenvolvimento da mobilidade urbana sustentável no Brasil.

A parceria com a Trivia Trens demonstra como a inovação desenvolvida pela Plasser & Theurer continua criando novas referências para o setor ferroviário, apoiando a modernização da infraestrutura e preparando as linhas metropolitanas de São Paulo para atender às demandas das próximas décadas.

Fonte: Plasser do Brasil