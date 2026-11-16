Empresas interessadas em expandir sua atuação na América do Sul terão uma oportunidade única entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro de 2026, quando acontecerá uma série de eventos voltados à promoção de investimentos, comércio e parcerias entre a União Europeia e o Mercosul. A programação inclui o Fórum de Investimento e Empresas da UE na Argentina, o 1º Fórum Empresarial Mercosul-União Europeia e uma Missão Empresarial ao Uruguai, organizada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pela Uruguay XXI.

O primeiro evento será o Fórum de Investimento e Empresas da UE na Argentina, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, em Buenos Aires. Em seguida, no dia 2 de dezembro, Punta del Este sediará o 1º Fórum Empresarial Mercosul-União Europeia, reunindo líderes empresariais, representantes governamentais e instituições financeiras para discutir oportunidades de negócios geradas pelo acordo entre os dois blocos.

O fórum Mercosul-UE ocorre em um momento importante para as relações entre a União Europeia e o Mercosul. A implementação do acordo comercial abre novas perspectivas para investimentos, integração de cadeias produtivas, inovação, infraestrutura, logística, energias renováveis e transformação digital. As duas regiões somam cerca de 720 milhões de habitantes e representam mais de 20% do PIB mundial.

No dia 3 de dezembro, a programação será complementada pela Missão Empresarial ao Uruguai, que oferecerá visitas técnicas, encontros com autoridades e apresentações de oportunidades de investimento e compras públicas financiadas pelo BID. As empresas poderão optar entre uma trilha focada em investimentos e estabelecimento de operações no país ou uma trilha dedicada a projetos de infraestrutura e licitações internacionais.

Entre os destaques estão oportunidades nos setores de infraestrutura, energia, logística, tecnologia, serviços digitais, agronegócio, máquinas e equipamentos, além de projetos financiados por organismos multilaterais. A missão também permitirá contato direto com especialistas em procurement do BID e representantes da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

Para empresas austríacas interessadas em ampliar seus negócios no Mercosul, a combinação dos três eventos oferece acesso a parceiros estratégicos, autoridades governamentais e projetos concretos de investimento em uma única viagem pela região.