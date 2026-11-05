“Cultura do Wiener Wurstelprater” torna-se Patrimônio Cultural da UNESCO

A Áustria não é apenas uma nação econômica e um país do empreendedorismo, com empresários e empresárias apaixonados e inovadores. A Áustria também é uma nação cultural, que mantém vivas suas tradições e costumes. Muitos locais culturais e festividades proporcionam experiências especiais. Alguns deles foram reconhecidos pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) como Patrimônio Mundial ou Patrimônio Cultural. Com isso, a organização cumpre sua missão de proteger e preservar o patrimônio cultural. Isso inclui locais, monumentos, paisagens e sítios históricos, bem como tradições artísticas e transmitidas oralmente, rituais sociais, técnicas artesanais tradicionais e artes cênicas.

No Dia Internacional do Patrimônio Cultural Imaterial, celebrado em meados de outubro, o inventário foi ampliado com seis registros da Áustria. Além do canto tirolês tradicional (Jodeln), da confecção e do conhecimento relacionados aos trajes típicos do Vale Walser e dos conhecimentos e práticas culturais ligados à rara raça bovina “Tux-Zillertaler”, uma instituição vienense também foi incluída na lista do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO: a “Cultura do Wiener Wurstelprater”.

O Wiener Wurstelprater está entre os parques de diversões mais antigos do mundo. É uma atração popular entre turistas e, por isso, possui fama internacional. Diferentemente de parques de diversões comparáveis, o Wurstelprater continua sendo de acesso livre e gratuito até os dias de hoje. Isso o torna um espaço especial de encontro e diversidade. Todos os anos, cerca de 7 milhões de pessoas visitam o parque, suas mais de 200 atrações e seus 50 estabelecimentos gastronômicos. Além disso, o local já serviu de inspiração, tema e cenário para escritores, compositores e cineastas.

No passado, a área era uma reserva de caça imperial, acessível apenas à nobreza. Em 1766, o imperador José II presenteou a população de Viena com o parque verde, destinado ao lazer e ao descanso. Com a autorização para a instalação de estabelecimentos gastronômicos, teve início aquilo que até hoje caracteriza a atmosfera única do Prater vienense. Não apenas donos de tavernas, mestres cafeicultores e fabricantes de pão de mel abriram seus quiosques, como também surgiram balanços, carrosséis e pistas de boliche. Assim, além do descanso, o entretenimento passou a fazer parte do Prater.

Gabinetes de curiosidades, teatros de marionetes, estandes de tiro ao alvo, músicos de realejo, cantores de Heurigen e bandas femininas, a atração “Veneza em Viena” (provavelmente o primeiro parque temático do mundo), a roda-gigante e modernos brinquedos de grande porte altamente tecnológicos: desde sua criação, o Wurstelprater vem se desenvolvendo continuamente. Isso é possível graças à transmissão de experiência e conhecimento dentro das chamadas “famílias do Prater”. Muitas delas estão estabelecidas no local desde o século XIX e são proprietárias de cerca de 90% dos negócios do parque. Essas famílias conhecem profundamente o lugar, o moldam há gerações e o mantêm vivo. Em interação com os visitantes, criam a atmosfera única do Prater.

E foi exatamente essa tradição e essa cultura que agora receberam o status de Patrimônio Cultural Imaterial, em um reconhecimento que chega no momento ideal, durante as comemorações dos 260 anos do Wiener Wurstelprater. Assim, a jornada pelos patrimônios culturais e mundiais reconhecidos pela UNESCO pode começar em Viena e seguir por toda a Áustria.