Os resultados da pesquisa Global Business Barometer 2027, realizada pela ADVANTAGE AUSTRIA em outubro junto a 22 empresas austríacas com operações no Brasil, mostram que, apesar dos desafios do ambiente econômico, a percepção para os próximos 12 meses é significativamente otimista.

Ao avaliar os últimos 12 meses, 73% das empresas consideraram que o clima econômico geral se deteriorou, enquanto 59% apontaram piora da situação econômica brasileira. Ainda assim, uma parcela relevante percebeu estabilidade ou melhora do ambiente de negócios, demonstrando a resiliência das empresas austríacas no mercado brasileiro.

As perspectivas futuras, entretanto, são mais encorajadoras. Para os próximos 12 meses, 41% dos participantes esperam uma melhora do clima econômico geral e 46% acreditam que a situação econômica do Brasil evoluirá positivamente. Apenas 27% e 18%, respectivamente, preveem deterioração.

O otimismo também se reflete nas expectativas de desempenho das empresas. A maioria das subsidiárias austríacas projeta crescimento do faturamento e do volume de encomendas, enquanto os investimentos tendem a permanecer estáveis ou aumentar. Em relação à força de trabalho, a expectativa predominante é de manutenção dos níveis atuais de emprego, acompanhada por perspectivas positivas para utilização da capacidade produtiva.

A pesquisa mostra ainda que a transformação digital e a inteligência artificial seguem ganhando espaço nas estratégias corporativas. Entre os participantes, a ampla maioria espera aumento no uso de soluções baseadas em IA dentro das próprias empresas nos próximos 12 meses, sinalizando uma crescente adoção de tecnologias voltadas à produtividade, automação e competitividade.

No campo geopolítico, o principal fator de preocupação é o aumento do protecionismo internacional, apontado por 20 respondentes como risco relevante para os negócios. Conflitos geopolíticos e o uso crescente de sanções econômicas também aparecem entre os desafios mais citados.

Outro destaque é a percepção positiva em relação ao Acordo Comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Entre as empresas consultadas, metade acredita que o acordo terá impacto positivo sobre suas atividades no Brasil, reforçando as expectativas de ampliação do comércio, dos investimentos e da integração econômica entre as duas regiões.

Além disso, a sustentabilidade consolidou-se como um tema estratégico. Mais de três quartos dos participantes classificaram a agenda de sustentabilidade como importante ou muito importante tanto para suas operações quanto para o mercado brasileiro como um todo.

Os resultados confirmam que as empresas austríacas permanecem comprometidas com o mercado brasileiro e enxergam oportunidades de crescimento no país. Mesmo diante de um cenário global marcado por incertezas, as perspectivas apontam para expansão dos negócios, continuidade dos investimentos e maior incorporação de tecnologias inovadoras, fortalecendo a presença austríaca no Brasil.

Acesse abaixo os resultados completos:



