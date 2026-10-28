Data Nacional da Áustria é celebrada em grande estilo no Theatro Municipal de São Paulo

A Embaixada da Áustria no Brasil promoveu na segunda-feira, dia 26 de outubro, uma recepção especial no emblemático Theatro Municipal de São Paulo para celebrar a Data Nacional da Áustria. Realizado pela primeira vez em mais de duas décadas na capital paulista, o evento reuniu centenas de convidados e destacou a excelência das relações entre a Áustria e o Brasil. A Embaixada também teve como co-organizadores no evento o Consulado Geral da Áustria, a ADVANTAGE AUSTRIA Brasil e os Consulados Honorários austríacos no país.

Entre os presentes estiveram autoridades municipais e estaduais, representantes da comunidade austríaca, empresários, membros do corpo diplomático, representantes do Itamaraty e do meio acadêmico, incluindo o Reitor da Universidade de São Paulo (USP).

Durante a cerimônia, a Secretária Municipal de Relações Internacionais de São Paulo, Angela Gandra, destacou a relevância histórica e cultural da comunidade austríaca para o desenvolvimento da cidade. Também fizeram uso da palavra Pedro Lagonegro, Assessor Internacional da Casa Civil do Estado de São Paulo, e Abrão Mafra, Diretor do Theatro Municipal.

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Em seu discurso, o Embaixador da Áustria no Brasil, Andreas Stadler, ressaltou a importância das relações econômicas bilaterais e a forte presença de empresas austríacas no mercado brasileiro. O diplomata também destacou as perspectivas positivas para a ampliação do comércio entre a União Europeia e o Mercosul, bem como o compromisso da Áustria com a paz, o fortalecimento do direito internacional e o apoio à Ucrânia. Além disso, mencionou a eleição da Áustria para o Conselho de Segurança das Nações Unidas para o mandato de 2027-2028.

A programação cultural contou com uma apresentação do Duo IMMERSIO VIENNA, formado pela violinista ucraniana Vira Zhuk e pela pianista georgiana Mariam Vardzelashvili, ambas radicadas em Viena. As artistas encantaram os convidados com um repertório de obras consagradas da música clássica, proporcionando um momento de grande sensibilidade e elegância.

A realização da recepção contou com o apoio de importantes empresas austríacas e parceiras, entre elas Andritz, MAM, Stiegl, Red Bull, Plasser do Brasil, Schlumberger, Banco Rendimento, Audi, Frequentis, Sotreq, Villares Metals, Doppelmayr e Voestalpine Railway Systems.