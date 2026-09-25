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Save the Date 11/11: Webinar "Instrumentos financeiros para impulsionar negócios entre Áustria e Brasil"  

Entre os temas abordados estarão crédito ao fornecedor, crédito ao comprador e Shopping Lines, além das possibilidades de apoio da OeKB na estruturação de condições de financiamento atrativas para clientes brasileiros.
© crizzystudio | stock.adobe.com
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Para empresas austríacas que já atuam no Brasil ou desejam ampliar suas exportações, oferecer condições de financiamento competitivas aos clientes pode ser um diferencial importante para concretizar novos projetos e expandir as operações. 

Neste webinar, promovido pela Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) com o apoio da ADVANTAGE AUSTRIA, serão apresentados instrumentos e soluções de financiamento que podem facilitar operações de exportação e fomentar novos negócios entre Áustria e Brasil. 

Entre os temas abordados estarão crédito ao fornecedor, crédito ao comprador e Shopping Lines, além das possibilidades de apoio da OeKB na estruturação de condições de financiamento atrativas para clientes brasileiros. 

O webinar também é direcionado a bancos e instituições financeiras, que poderão conhecer os diferenciais da OeKB como agência de crédito à exportação (ECA), incluindo a combinação de cobertura de ECA e funding competitivo em EUR ou USD, bem como oportunidades de cooperação e networking com o setor empresarial austríaco. 

SAVE THE DATE
Webinar "Instrumentos financeiros para impulsionar negócios entre Áustria e Brasil"
11 de novembro de 2026
10h00 – horário de Brasília
Online 

Mais informações sobre o programa e inscrições serão divulgadas em breve.

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