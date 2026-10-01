Áustria conquista 10 medalhas na WorldSkills 2026

A cada 2 anos são realizadas as WorldSkills. No campeonato mundial das profissões, jovens profissionais de todo o mundo mostram quais competências adquiriram. Em mais de 60 disciplinas, aplicam seus conhecimentos e habilidades e trabalham durante 4 dias em peças de teste e projetos de suas respectivas áreas profissionais. A sede da 48ª edição das WorldSkills deste ano foi Xangai, na China.

A Equipe Áustria brilhou este ano com 10 medalhas: 4 de prata e 6 de bronze. Desta vez, infelizmente, não foi suficiente para conquistar o ouro. Desempenhos excepcionais (com pelo menos 700 de 800 pontos alcançados) que, infelizmente, não chegaram ao pódio, também recebem um reconhecimento digno: o Medalhão de Excelência. Vinte desses "Medalhão de Excelência" foram para a Áustria.

© SkillsAustria/Wieser/Slovencik





A concorrência é grande e, no final, assim como no esporte, uma pequena dose de sorte também faz a diferença. A China lidera novamente o ranking das nações este ano. A Áustria ocupa a 7ª colocação no ranking internacional e a 3ª posição no ranking europeu, atrás da Suíça e da França. Com uma delegação de cerca de 1.400 participantes de 80 países, este é um excelente resultado do qual a Equipe Áustria pode se orgulhar. Os jovens profissionais austríacos demonstraram suas competências com empenho e paixão no maior palco da formação profissional e representaram de forma exemplar a Áustria como local de formação.

A ADVANTAGE AUSTRIA parabeniza a equipe austríaca e, em especial, todos os premiados pelo seu sucesso!

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As próximas WorldSkills serão realizadas em 2028, em Aichi, no Japão.

Antes disso, em 2027, acontecerão as EuroSkills em Düsseldorf, na Alemanha.