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Áustria conquista 10 medalhas na WorldSkills 2026

Durante 4 dias, jovens profissionais de todo o mundo demonstraram suas habilidades no campeonato mundial das profissões em Xangai. A Equipe Áustria conquistou 10 medalhas e 20 Medalhões de Excelência.
"worldskills Shanghai 2026" displayed on a monitor at the event's cosing ceremony © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik
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A cada 2 anos são realizadas as WorldSkills. No campeonato mundial das profissões, jovens profissionais de todo o mundo mostram quais competências adquiriram. Em mais de 60 disciplinas, aplicam seus conhecimentos e habilidades e trabalham durante 4 dias em peças de teste e projetos de suas respectivas áreas profissionais. A sede da 48ª edição das WorldSkills deste ano foi Xangai, na China.

A Equipe Áustria brilhou este ano com 10 medalhas: 4 de prata e 6 de bronze. Desta vez, infelizmente, não foi suficiente para conquistar o ouro. Desempenhos excepcionais (com pelo menos 700 de 800 pontos alcançados) que, infelizmente, não chegaram ao pódio, também recebem um reconhecimento digno: o Medalhão de Excelência. Vinte desses "Medalhão de Excelência" foram para a Áustria.

photo of the participants cheering at the WorldSkills 2026's closing ceremony © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik


A concorrência é grande e, no final, assim como no esporte, uma pequena dose de sorte também faz a diferença. A China lidera novamente o ranking das nações este ano. A Áustria ocupa a 7ª colocação no ranking internacional e a 3ª posição no ranking europeu, atrás da Suíça e da França. Com uma delegação de cerca de 1.400 participantes de 80 países, este é um excelente resultado do qual a Equipe Áustria pode se orgulhar. Os jovens profissionais austríacos demonstraram suas competências com empenho e paixão no maior palco da formação profissional e representaram de forma exemplar a Áustria como local de formação.

A ADVANTAGE AUSTRIA parabeniza a equipe austríaca e, em especial, todos os premiados pelo seu sucesso!

photo of the 10 Austrian participants who won a medal at WorldSkills 2026 © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
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As próximas WorldSkills serão realizadas em 2028, em Aichi, no Japão.

Antes disso, em 2027, acontecerão as EuroSkills em Düsseldorf, na Alemanha.

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