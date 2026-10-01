Áustria conquista 10 medalhas na WorldSkills 2026

A cada 2 anos são realizadas as WorldSkills. No campeonato mundial das profissões, jovens profissionais de todo o mundo mostram quais competências adquiriram. Em mais de 60 disciplinas, aplicam seus conhecimentos e habilidades e trabalham durante 4 dias em peças de teste e projetos de suas respectivas áreas profissionais. A sede da 48ª edição das WorldSkills deste ano foi Xangai, na China.
A Equipe Áustria brilhou este ano com 10 medalhas: 4 de prata e 6 de bronze. Desta vez, infelizmente, não foi suficiente para conquistar o ouro. Desempenhos excepcionais (com pelo menos 700 de 800 pontos alcançados) que, infelizmente, não chegaram ao pódio, também recebem um reconhecimento digno: o Medalhão de Excelência. Vinte desses "Medalhão de Excelência" foram para a Áustria.
A concorrência é grande e, no final, assim como no esporte, uma pequena dose de sorte também faz a diferença. A China lidera novamente o ranking das nações este ano. A Áustria ocupa a 7ª colocação no ranking internacional e a 3ª posição no ranking europeu, atrás da Suíça e da França. Com uma delegação de cerca de 1.400 participantes de 80 países, este é um excelente resultado do qual a Equipe Áustria pode se orgulhar. Os jovens profissionais austríacos demonstraram suas competências com empenho e paixão no maior palco da formação profissional e representaram de forma exemplar a Áustria como local de formação.
A ADVANTAGE AUSTRIA parabeniza a equipe austríaca e, em especial, todos os premiados pelo seu sucesso!
As próximas WorldSkills serão realizadas em 2028, em Aichi, no Japão.
Antes disso, em 2027, acontecerão as EuroSkills em Düsseldorf, na Alemanha.