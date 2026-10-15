O primeiro implante auditivo invisível vem da Áustria

A história da empresa austríaca de tecnologia médica MED-EL começou há mais de 50 anos na Universidade Técnica de Viena. Desde então, a empresa desenvolveu inovações pioneiras e continuou seu aprimoramento tecnológico, melhorando a vida e a experiência de muitas pessoas com perda auditiva. Agora foi apresentado o primeiro e único implante coclear invisível do mundo, no qual todos os componentes estão localizados completamente sob a pele.

Em casos de deficiência auditiva leve a moderada, são utilizados aparelhos auditivos convencionais. Eles amplificam o som, fazendo com que os ruídos sejam percebidos de forma mais intensa. Em casos graves de perda auditiva, isso não é suficiente. É aí que entram os implantes cocleares. Eles contornam as partes danificadas do ouvido interno e estimulam diretamente o nervo auditivo: o som é captado por um dispositivo e transmitido ao implante. O implante estimula a cóclea por meio de sinais elétricos. O nervo auditivo transporta esses sinais até o cérebro, onde são processados e percebidos como sons.

Ingeborg e Erwin Hochmair, fundadores da empresa familiar austríaca MED-EL, iniciaram o desenvolvimento de implantes cocleares em 1975. O primeiro foi implantado cirurgicamente em 1977 e é considerado a base dos implantes modernos de hoje. A visão de criar um implante totalmente invisível externamente foi definida desde cedo como objetivo. Os pesquisadores tinham certeza de que uma variante como essa não seria apenas mais atraente do ponto de vista estético, mas, sobretudo, traria efeitos psicológicos positivos. Durante muito tempo, porém, não existiam baterias ou microfones adequados. Quando, por exemplo, o microfone fica localizado sob a pele, o som é alterado. Desenvolver um microfone capaz de lidar com essa condição representou o maior desafio.

Após um total de 15 anos de pesquisa e desenvolvimento, a MED-EL apresentou agora, com orgulho, o primeiro implante coclear totalmente implantado sob a pele. Cerca de 40 pacientes em todo o mundo já receberam o dispositivo e, recentemente, ele foi utilizado pela primeira vez em uma cirurgia fora de um estudo clínico. Para os usuários, o novo implante representa mais um passo rumo à autonomia, à liberdade e à alegria de viver, já que o produto pode ser utilizado também durante a noite ou debaixo d’água e continua plenamente funcional durante o processo de carregamento da bateria.

Neste ano, a MED-EL também foi distinguida com o Prêmio TRIGOS, a premiação austríaca para gestão empresarial responsável. O reconhecimento destacou o compromisso internacional da empresa, que realiza projetos em países em desenvolvimento e economias emergentes. Trata-se de uma abordagem abrangente para o fortalecimento dos sistemas de saúde auditiva, com foco em capacitação, diagnóstico precoce e disseminação acessível de conhecimento. Dessa forma, o objetivo da MED-EL de superar a surdez como barreira à comunicação e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos pacientes ganha dimensão internacional.