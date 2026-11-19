A fabricante austríaca KTM deu um importante passo em sua estratégia de expansão no Brasil com a inauguração de sua nova fábrica em Manaus. A unidade, dedicada exclusivamente às marcas KTM e Husqvarna, já está em operação e possui capacidade instalada para produzir até 20 mil motocicletas por ano.

Com investimento de aproximadamente R$ 20 milhões, a nova planta emprega cerca de 100 profissionais e marca uma nova fase da atuação da empresa no país. A expectativa é produzir 3.500 motocicletas até o final de 2026, com crescimento adicional previsto para 2027.

A fábrica opera em regime CKD (Completely Knocked Down), no qual os veículos chegam desmontados para serem montados localmente. O processo inclui preparação de kits, montagem dos motores e das motocicletas, controle de qualidade, embalagem e expedição.

A inauguração representa também a transição de uma operação realizada anteriormente em parceria com a Dafra Motos para uma estrutura industrial própria, permitindo maior integração entre as estratégias comerciais e de produção da marca no mercado brasileiro.

Segundo executivos da KTM AG, os padrões de qualidade, os processos produtivos e as exigências técnicas da fábrica brasileira seguem os mesmos critérios adotados na Áustria. A empresa destaca ainda que a nova unidade foi planejada para acompanhar o crescimento da demanda local e ampliar gradualmente seu portfólio de produtos.

Entre os modelos que serão produzidos em Manaus estão motocicletas das linhas motocross, enduro e adventure, incluindo as novas KTM 390 Adventure R e 390 Adventure X.

A expansão industrial reforça a relevância do mercado brasileiro para a KTM e evidencia o compromisso de empresas austríacas com investimentos de longo prazo no país. A nova fábrica deverá contribuir para ampliar a disponibilidade de produtos, fortalecer a rede de concessionárias e impulsionar o desenvolvimento do segmento de motocicletas premium no Brasil.

Fonte: CNN Brasil