이 오스트리아 의료 기술 기업의 역사는 50여 년 전 비엔나 공과대학교에서 시작되었으며, 그 이후로 MED-EL 은 선구적인 혁신을 이끌어내고 기술을 지속적으로 발전시켜, 수많은 청각 장애인들의 삶의 질과 삶의 경험을 향상시켜 왔습니다. 이제 이 회사는 모든 구성 요소가 피부 아래에 완전히 위치하는 세계 최초이자 유일한 ‘보이지 않는’ 인공와우를 공개했습니다.

경도에서 중등도의 청력 손실의 경우, 기존의 보청기를 사용하여 진동을 증폭시켜 소리를 더 크게 듣게 하지만, 이는 더 심각한 형태의 청력 장애를 해결하기에는 불충분합니다. 바로 이때, 내이의 손상된 부분을 우회하여 청각 신경을 직접 자극하는 인공와우가 그 역할을 합니다. 수신기가 소리를 감지하여 임플란트로 전달하면, 임플란트는 전기 신호를 통해 달팽이관을 자극합니다. 이후 청신경이 이 신호를 뇌로 전달하고, 뇌에서 신호를 처리하여 소리로 인식하게 됩니다.



오스트리아의 가족 경영 기업인 MED-EL의 창립자 잉에보르크와 에르빈 호흐마이어는 1975년부터 인공와우 개발을 시작했으며, 1977년에 첫 번째 인공와우가 수술을 통해 이식되었고, 오늘날까지 모든 현대식 인공와우는 이 선구적인 장치를 기반으로 하고 있습니다. 외부에서 전혀 보이지 않는 임플란트를 개발하겠다는 포부는 초기 단계부터 명확한 목표로 설정되었습니다. 연구진은 이러한 방식이 심미적으로 더 우수할 뿐만 아니라, 특히 심리적으로도 긍정적인 효과를 가져올 것이라고 확신했습니다. 그러나 적합한 배터리와 마이크는 오랫동안 하나의 꿈에 불과했습니다. 예컨대, 센서를 피부 아래에 삽입하면 소리가 변하는 문제가 발생했는데, 이를 해결할 수 있는 장치를 개발하는 것이 가장 큰 난관으로 드러났습니다.

무려 15년에 걸친 연구 개발 끝에, MED-EL은 이제 전적으로 피하에 삽입되는 최초의 인공와우를 자랑스럽게 선보일 수 있게 되었습니다. 전 세계 약 40명의 환자가 이미 이 기기의 혜택을 누리고 있으며, 최근 연구 프로젝트를 벗어나 처음으로 일반 환자에게 이식 수술이 성공적으로 이루어졌습니다. 청력 손실을 겪는 사람들에게 이 새로운 임플란트는 자율성, 자유, 삶의 질을 향한 또 하나의 진전을 의미합니다. 이 제품은 밤에도 착용할 수 있고 수중에서도 사용할 수 있으며, 배터리 충전 중에도 완벽하게 작동하기 때문입니다.



MED-EL은 개발도상국 및 신흥국에서 프로젝트를 수행한 국제적 기여를 인정받아 올해의 TRIGOS 상(오스트리아 기업 사회적 책임 상)을 수상했습니다. 이는 교육, 조기 진단, 접근성 높은 지식 공유에 중점을 두고 청각 의료 시스템을 개선하기 위한 포괄적인 노력을 포함합니다. 이와 같이 의사소통의 장벽인 청력 손실을 극복하고 환자의 삶의 질을 향상시키려는 MED-EL의 목표는 국제적인 차원에서 실현되고 있습니다.