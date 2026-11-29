유럽표준

오스트리아 제품표준은 ÖNORM 이라고 합니다. 이것은 Österreichischen Normungsinstitut 오스트리아 표준 기관 (ON) 에서 제정하고 있습니다. ON 은 이해관계가 있고 또한 관련된 분야 즉 경제계, 정부, 과학 및 소비자보호단체 등에서 ON 위원회로 파견한 대표들이 표준을 설립하고 또한 개정도 하며, 정비하고 있습니다. 이 규정의 법률근거는 1971년에 채택된 표준에 관한 연방법 (Normengesetz) 에 있습니다. .

유럽연합에서 인정된 대부분의 표준은 현재 오스트리아에서도 - 약 20,000 여개 이상의 표준규정문서들 - 그대로 그 효과가 인정되고 있습니다. 유럽연합 표준은 (오스트리아에서는 "ÖNORMEN EN"라고 불리워집니다) 모든 유럽연합 및 EFTA 국가들에서 같이 적용되고, 그 결과로 EEA (European Economic Area) 지역에서의 무역장벽을 없애게 하는데 일조하였습니다.



유럽의 표준관련 기관은 다음과 같습니다 :

유럽 표준화 위원회(CEN)

유럽 전자기술 표준화 위원회(CENELEC)

유럽 통신표준 위원회(ETSI)

국제 표준

대부분의 경우에 있어서, 유럽표준은 유럽연합법 (유럽연합 지침)의 가장 기본적인 요구사항을 충족하는데 그 근거를 제공합니다. 그러므로, 유럽시장에서 제품을 판매하기 위해서는 가장 먼저 취득해야 할 허가입니다.관련된 지침과 표준의 리스트는 다음에서 볼 수 있습니다 : "New Approach" (en)

유럽표준 외에도, 전세계적으로 통용되는 표준규약이 있습니다 : 이것은 국제표준 (ISO)라고 불리워지며, 오스트리아에서 채택된 국제표준은 "ÖNORM ISO" 라고 불리워집니다. 많은 국제표준은 또한 유럽표준으로도 채택되어졌으며, 그러므로, 오스트리아 국가의 표준으로도 합쳐졌습니다 (오스트리아에서는 : "ÖNORM EN ISO").



국제적 표준 기관은 다음과 같습니다 :

국제 표준 기구 (ISO)

국제 전자기술 위원회 (IEC)

국제 통신 연합 (ITU)

오스트리아 국가표준

유럽과 국제표준이 전체 오스트리아 표준의 약 80%를 차지하고 있습니다만, 오스트리아 자체의 표준도 있습니다. 오스트리아 국가표준 ÖNORMEN 은 주로 국경을 넘는 표준이 필요없는 제품들에 대해서 제정되어 왔습니다.