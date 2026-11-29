다음은 그 예를 나열하였습니다.
- 제품특성
사용적합성, 호환성, 안전성, 건강 및 환경보호측면 고려
- 절차 및 공정
예를 들면, 업무의 전문가적 수행이나 계약서의 이행
- 시험 및 측정방법
허용치나 요구치의 규정 등 준수여부
- 계약조항 및 정의
통용되는 정의가 가능한 단어로써 사업파트너, 고객, 시험기관 및 관련정부부처와의 의사소통
그러므로 재품표준은
- 제품과 서비스의 호환성을 원활하게 합니다.
- 합리적인 계획과 생산공정을 도모합니다.
- 일상적인 업무를 줄여줍니다.
- 무역장벽을 없애줍니다 - 국가, 유럽연합, 세계 측면에서 - 그리고,
- 시장으로의 접근을 원활히 합니다.
유럽표준
유럽연합에서 인정된 대부분의 표준은 현재 오스트리아에서도 - 약 20,000 여개 이상의 표준규정문서들 - 그대로 그 효과가 인정되고 있습니다. 유럽연합 표준은 (오스트리아에서는 "ÖNORMEN EN"라고 불리워집니다) 모든 유럽연합 및 EFTA 국가들에서 같이 적용되고, 그 결과로 EEA (European Economic Area) 지역에서의 무역장벽을 없애게 하는데 일조하였습니다.
유럽의 표준관련 기관은 다음과 같습니다 :
- 유럽 표준화 위원회(CEN)
- 유럽 전자기술 표준화 위원회(CENELEC)
- 유럽 통신표준 위원회(ETSI)
대부분의 경우에 있어서, 유럽표준은 유럽연합법 (유럽연합 지침)의 가장 기본적인 요구사항을 충족하는데 그 근거를 제공합니다. 그러므로, 유럽시장에서 제품을 판매하기 위해서는 가장 먼저 취득해야 할 허가입니다.
관련된 지침과 표준의 리스트는 다음에서 볼 수 있습니다 : "New Approach" (en).
국제 표준
유럽표준 외에도, 전세계적으로 통용되는 표준규약이 있습니다 : 이것은 국제표준 (ISO)라고 불리워지며, 오스트리아에서 채택된 국제표준은 "ÖNORM ISO" 라고 불리워집니다. 많은 국제표준은 또한 유럽표준으로도 채택되어졌으며, 그러므로, 오스트리아 국가의 표준으로도 합쳐졌습니다 (오스트리아에서는 : "ÖNORM EN ISO").
국제적 표준 기관은 다음과 같습니다 :
- 국제 표준 기구 (ISO)
- 국제 전자기술 위원회 (IEC)
- 국제 통신 연합 (ITU)
오스트리아 국가표준
유럽과 국제표준이 전체 오스트리아 표준의 약 80%를 차지하고 있습니다만, 오스트리아 자체의 표준도 있습니다. 오스트리아 국가표준 ÖNORMEN 은 주로 국경을 넘는 표준이 필요없는 제품들에 대해서 제정되어 왔습니다.
다른 유럽국가들의 수입
유럽국가들의 내부 시장에서의 기본원칙은 자유로운 상품의 이동입니다. 이것이 의미하는 바는 오스트리아에서 이미 시장에 거래될 수 있는 상품은 - 왜냐하면 그 상품들은 이미 적용되는 유럽연합 지침 EU directives및 관련표준규정에서의 기본적인 요구사항을 충족하고 있다고 볼 수 있으므로 - 기타 유럽연합 국가에서도 시장거래가 가능하다는 뜻입니다.
만약 특정상품에 해당되는 유럽연합 표준규정사항이 없다거나, 혹은 목적지 국가에서 별도로 특정상품에 대한 내국표준규정이 있다면, 오스트리아 표준기관의 판매서비스팀 Abteilung Sales & Service des Österreichischen Normungsinstituts에 문의바랍니다.
유럽연합 이외 국가들의 수입
국가표준(오스트리아)와 유럽연합 표준은 오스트리아 제품에 높은 안전도와 품질기준을 요구합니다. 그럼에도 불구하고, 목적지 국가의 시장에서 거래가 가능하기 위해서는, 법적 조항이라든가 특정기준치에 맞게 제품을 교정해야 하는 경우도 있습니다. 수입국가의 표준이나 법적규정에 관한 정보가 필요하다면, 오스트리아 표준기관의 판매서비스팀 Abteilung Sales & Service des Österreichischen Normungsinstituts에 문의바랍니다.
ON 오스트리아 표준기관
Sales & Service 판매서비스팀
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html
오스트리아 표준기관의 판매서비스팀을 통하여 일정의 수수료를 지불하면, 모든 표준에 관한 정보를 취득할 수 있습니다. 또한 요청시에는 판내서비스팀은 목적지 국가의 표준에 관한 조사를 실시하여 관련원본서류를 취득하여 줍니다.
제품표준을 취득할 수 있는 곳
오스트리아 표준기관의 웹페이지 : www.on-norm.at/shop에서 무료로 오스트리아 제품표준을 검색할 수 있습니다. 이 편리한 웹페이지에서는 검색창에서 검색어, 서류번호, 서류제목의 전부 혹은 일부를 입력하기만 하연 됩니다.
대략 20,000 여장 정도의 서류가 있고 수수료를 지불하면 구입할 수도 있습니다. 이 서류들은 다음 조항들을 또한 포함하고 있습니다.
- 모든 ÖNORMEN 및 ON 규정(ONR)
- 모든 유럽연합 표준 (EN) 영어 및 독일어
- 모든 국제표준(ISO, IEC) 그리고,
- 상당수의 외국 표준 (예 : 독일 DIN 표준 – 또한 영어와 독일어)
ON 오스트리아 표준기구
Sales & Service 판매서비스팀
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html
오스트리아 표준기관은 The Austrian Stnadards Institute 특정제품이 이 표준을 따르고 있다는 사실을 인증하기 위한 인증서 취득 의 몇 가지 방법을 제시하고 있으며, 그 예로서는 어떤 시스템에 대하여 „ÖNORM ... geprüft“ 와 같이 서술하는 방법입니다. 그 외의 오스트리아 표준기관 ON 에서 활용하고 있는 마크로서는 제품인증 ON Certified Product , 서비스인증 ON Certified Service, 인물인증 ON Certified Person, 키마크 Keymark, 첸서 CENCER 등이 있습니다. 더욱 자세한 사항은 웹페이지 www.on-norm.at/publish/zert_systeme_alle.html 에서 볼 수 있습니다.
더우기 오스트리아 표준기관 ON 은 CE Marking of Construction Products의 선결조건인 유럽연합 표준 인증서와 생산공정관리에 관한 인증서를 발급할 수 있는 권한을 부여받은 단체입니다.
ON CERT 오스트리아 표준기관 인증부문
Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
+43 1 213 00-524
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html