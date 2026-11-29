오스트리아의 국제무역회사들은 그들의 몇십년동안에 축적된 노하우 경험으로 세계시장에서 정평이 나 있습니다. 그들은 수입과 수출 모든 분야에서 비즈니스를 개발하는 데 큰 역할울 담당하고 있습니다. 중개무역 - 오스트리아 무역회사를 통한 두 지역의 거래 - 의 중요성은 갈수록 증가되고 있는 것입니다.
중부 및 동부 유럽에 대한 오스트리아 무역회사들의 자세한 정보와 지식은 이들을 더욱 더 돋보이게 하고 있습니다. 그러나, 많은 해외의 무역회사들도 또한 각 시장을 대표하며 활동하고 있습니다. 높은 수준의 유연성, 어떠한 장소로도 가능한 선적 그리고 관련된 전문성은 오스트리아 무역회사들을 신뢰있고 추구되는 파트너로 그 위치를 차지하게 하였습니다.
오스트리아의 해외무역은 이미 매우 성공적으로 정착되어지고 있습니다. 2006년에는 총 수출수입 교역량이 천억 유로를 넘어서는 성과를 보였습니다. 오스트리아에서 3개 중의 하나의 일자리는 무역과 관련되어 있습니다. 오스트리아 해외무역 연방기구에서는 전체 수입의 약 30%를 국제무역회사들의 성과로 보고 있습니다. 무역회사들의 비중은 또한 수출에서도 약 30%에 도달하고 있습니다. 이 오스트리아 해외무역 연방기구에서는 가까운 미래에도 성장을 예상하고 있으며, 그 중 상당부분이 중개무역을 통해서 취득될 것으로 보여집니다.
오스트리아 해외무역 연방기구의 추산에 따르면, 중개무역은 오스트리아에서 약 2 ~ 3 십억 유로의 부가가치를 창출하고 있다고 합니다. 오스트리아 국제무역회사들의 노하우는 최근 오스트리아 수출성공의 확고한 기틀을 제공하여 왔습니다.
Das Angebot - Ihr Vorteil
당신을 위한 혜택제공
당신을 위한 경험있는 파트너와 함께 할 때, 새롭거나 혹은 아주 어려운 길을 가장 훌륭히 지나갈 수가 있습니다. 새로운 수출시장을 개척할 때, 오스트리아 국제무역회사들과 파트너쉽을 맺거나 혹은 협력관계를 가질 때 직접 시장에 접근하는 것보다 가장 경제적으로 큰 효과를 볼 수 있는 것입니다.
오스트리아 국제무역회사들과 협력한다면 국내외적으로 다음의 여러 혜택을 생산기업에게 제공할 수 있습니다.
- 시장진입과 개발에 따른 위험부담 최소화
- 수년간의 무역경험에서 나오는 효율적인 비용-효과
- 거리와 시간상의 차이를 자연스럽게 연결
- 금융전략과 물류 등의 지식과 서비스 활용
무역 파트너는www.foreign-trade.at 에서 찾을 수 있습니다.
이 웹페이지에서는 다음을 제공합니다.
- 효율적인 수출 수입 서비스를 제공하는 파트너
- 유럽의 무역전문가들을 포함하는 광대한 데이타베이스
- 파트너 탐색
- 제품 탐색
- 최적의 방법으로 제품을 수출하거나 비용대비 효율적으로 수입하기 위한 신뢰성 있는 파트너 제공, 유럽연합지역, 중동부 유럽, 아시아, 오스트레일리아 등 해외
- 국제무역에 관한 자세한 정보 및 관련된 지식정보
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