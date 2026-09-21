奧地利是跨國企業設立總部的理想地點

日本科技企業佳能 (Canon) 持續擴展在歐洲的組織佈局。他們的新設區域預計涵蓋中歐、東歐、中亞、高加索與東地中海的 26 個國家，未來將透過維也納統籌這些地區的業務。

然而，佳能絕非唯一看中奧地利首都優勢的跨國企業。就商務層面來看，維也納位居歐洲中心、國際連結緊密、經濟狀況穩定，也有利於進入中歐及東歐市場；對員工而言，這座城市在生活品質、生活成本合理、國際化氛圍和社會環境安全等方面的表現都相當亮眼。

一項維也納經濟大學 (Vienna University of Economics and Business) 的研究發現，所有設於奧地利的總部辦公室中，超過四分之一隸屬於集團總部設於奧地利境外的企業。研究共列出超過 450 個跨國企業總部辦公室，其中約 40% 設於維也納。這些企業的母公司包括百靈佳殷格翰 (Boehringer Ingelheim)、漢高 (Henkel)、武田 (Takeda)、西門子 (Siemens) 與 BMW 集團 (BMW Group) 等知名企業，皆已在歐洲的心臟地帶落腳。

在奧地利設立據點所帶來的地理鄰近性，對來自德國與瑞士等鄰國企業尤其有利；在外商母公司來源國前十名中，這兩國亦分居第一、二名。不過，在奧地利設立據點不僅對歐洲企業有吸引力；美國在調查中位居第三，日本則排名第七。這項排名調查涵蓋的所有企業總部中，亦有 17% 隸屬於來自歐洲以外市場的企業，更突顯出奧地利作為總部據點的整體吸引力與策略定位。

無論您是在考慮區域整併、設立業務部門的協調據點、打造跨境合作樞紐，或有其他類似規劃，奧地利都是開展國際業務的絕佳地點！