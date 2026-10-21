全球首款隱形人工電子耳來自奧地利

這家奧地利醫療科技公司的故事始於50多年前的維也納科技大學，自此之後，MED-EL便不斷推出開創性的創新成果並持續精進技術，改善了無數聽損者的生活與親身體驗。如今，MED-EL發表了全球第一款、也是唯一一款隱形人工電子耳，其所有元件皆完全位於皮膚之下。

對於輕度至中度聽力損失，傳統助聽器是藉由放大振動來提高音量，但面對較嚴重的聽力障礙則力有未逮；此時人工電子耳便能派上用場，繞過內耳受損部位，直接刺激聽神經。聲音由接收器偵測後傳送至植入體，再由植入體以電訊號刺激耳蝸。接著，聽神經將這些訊號傳送至大腦，在大腦中經過處理並被感知為聲音。

MED-EL是一家奧地利家族企業，由英格博格與埃爾溫．霍赫邁爾夫婦（Ingeborg and Erwin Hochmair）創立，兩人自1975年起著手研發人工電子耳；首例手術植入於1977年完成，至今所有現代人工電子耳皆以這項開創性裝置為基礎。打造一款從外觀完全看不出來的植入體，是研發團隊很早便設定的目標；研究人員深信，這樣的選擇不僅在美觀上更勝一籌，尤其還能帶來正面的心理效益。然而，長久以來，合適的電池與麥克風始終只是遙不可及的夢想——例如，感測器一旦置於皮下，聲音便會隨之改變，而打造出能克服這項問題的裝置，正是最大的挑戰所在。

歷經長達15年的研發，MED-EL如今自豪地推出首款完全植入於皮下的人工電子耳。目前全球已有約40名患者受惠於這項裝置，而首位在研究範疇之外接受植入的患者，近期也已完成手術。對聽損者而言，這款新型植入體代表朝自主、自由與生活品質再邁進一步，因為該產品在夜間與水中皆可使用，且即使在電池充電期間也能完全正常運作。

MED-EL榮獲今年的TRIGOS獎（奧地利企業社會責任獎），表彰該公司積極參與國際事務，於開發中國家及新興國家推動各項專案。這項投入以全方位做法強化聽力健康照護體系，重點聚焦於培訓、早期診斷以及普及易得的知識分享。MED-EL立志克服聽力損失所造成的溝通障礙並提升患者的生活品質，這份使命也因此在國際層面持續推展。