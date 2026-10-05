奧地利健全的公路和高速公路系統連向所有鄰國。通往奧地利的幹道入口 (高速公路和雙向分隔道路) 全都 24 小時開放。



奧地利的駕駛規則和路標與通行全歐的標準類似。奧地利所有高速公路和雙向分隔道路一律收費。通行費。

公路車輛規則

開車入境奧地利時不需海關證件。持有外國駕照即可在奧地利開車長達一年。奥地利承認所有歐洲經濟共同體和歐盟國家發出的駕照。駕駛如果來自其他國家則需國際駕照，不過某些國家仍有例外，否則國際駕照的德文翻譯本即可。詳情請洽奧地利主要汽車協會 (僅德文) ÖAMTC 和 ARBÖ。

外籍車輛必須在後方貼上車籍登記國的標示貼紙。

除了油箱裡的汽油外，入境奧地利時用備用油桶攜帶 10 公升以內的汽油免稅。登記地址不在歐盟內的駕駛可在奧地利境內開車長達六個月 (私人使用)，而不需登記或繳交任何費用。車輛離開本國時必須保持原來狀態，不得有重大改裝。





速限

最高速限如下 (除非有其他速限標誌)：



汽機車：

雙向分隔道路：時速 100 公里

高速公路：時速 130 公里

市區：時速 50 公里





3500 公斤以下的露營車：

市區：時速 50 公里

市區：時速 50 公里 雙向分隔道路：時速 100 公里

雙向分隔道路：時速 100 公里 高速公路：時速 130 公里





加掛輕拖車 (750 公斤以下) 的車輛和總重 3.5 噸以下的車輛：

市區：時速 50 公里

市區：時速 50 公里 高速公路和雙向分隔道路：時速 100 公里





加掛超過 750 公斤拖車的車輛 (車輛與拖車總重 3.5 噸以下)：

市區：時速 50 公里

市區：時速 50 公里 雙向分隔道路：時速 80 公里

雙向分隔道路：時速 80 公里 高速公路：時速 100 公里





公車與遊覽車：

市區：時速 50 公里

雙向分隔道路：時速 80 公里

高速公路：時速 100 公里 (某些高速公路規定晚上 10 點至清晨 5 點速限為 90 公里)





強制性應急車道

2012年1月1日以來在高速公路及快速道路遇到塞車時道路上的車子必須形成應急車道。應急車道允許緊急服務事故現場迅速到達。更多信息有關救援車道請上網 www.asfinag.at/en/traffic-road-safety/traffic-management/the-emergency-corridor/。

反光外套

除了市區外，在奧地利境內所有道路上開車都必須攜帶反光外套。所以駕駛必須在車內放一件反光衣，發生意外或故障需要離開車輛時就要穿上。未遵守者會接到兩張罰單，一張是未帶反光衣，一張是未穿反光衣。一般車檢站的站務人員也可能要求你出示反光外套。

車上載運兒童

14 歲以下身高不足 150 公分的兒童乘車時必須使用兒童安全座椅。汽車和小型巴士上的每個座位只能坐一名兒童，而且必須遵守年齡和身高限制。

酒醉駕車

在奧地利駕車時血液酒精含量不得超過 49mg/100ml。 如超過仍駕車而遭查獲者不但要受罰，有時還會吊銷駕照。

安全帶

在奧地利乘車必須繫上安全帶。

駕車時接打電話

在奧地利駕車時只能以免持聽筒的方式接聽、撥打電話。耳機免持聽筒必須能讓駕車者一手操控所有組件，而且不得使駕車者分心。

機車規定

機車騎士與乘客都必須戴上安全帽。機車上還必須貼有道路稅完稅證明。摩托車必須在白天駕駛時

打開近光燈。摩托車也必須買高速公路道路稅。

汽油

奧地利所有加油站都提供一般無鉛汽油 (91 無鉛)、Euro-Super (95 無鉛) 和 Super Plus (98 無鉛)。奧地利境內禁止販售有鉛汽油。如果你的車沒有觸媒轉化器，各加油站都有販賣觸媒添加物。

意外和故障

發生造成人員受傷的車禍時必須向警方報案。只造成車輛受損的車禍不需報案，除非其中一名駕駛沒有身份證明。ÖAMTC 和 ARBÖ 是奧地利的兩大汽車協會，可為所有駕車人士提供全天候服務 (非會員必須付費)。

緊急電話 (不需加區碼)： 歐元緊急電話 112 火警 122 報案專線 133 救護車 144 緊急救護醫師 141 山難救護 140 ÖAMTC 道路救援服務 120 ARBÖ 道路救援服務 123





交通快報

Ö3 電台每半小時播報奧地利全國交通狀況和鄰國主要道路概況。如有緊急事件，例如高速公路上有車輛逆向行駛 (俗稱「幽靈駕駛」)，所有 ORF 電台會立刻暫停正常節目播放這則新聞。

如果要回報交通事故，可全天候打到 0800 600 601 這個號碼 (在奧地利境內免付費)。撥 0900 600 600 (以分鐘計費) 這個號碼則可用電話收聽最新交通概況。詳情 (僅德文) 請上oe3.ORF.at。