奧地利的駕駛規則和路標與通行全歐的標準類似。奧地利所有高速公路和雙向分隔道路一律收費。通行費。
公路車輛規則
開車入境奧地利時不需海關證件。持有外國駕照即可在奧地利開車長達一年。奥地利承認所有歐洲經濟共同體和歐盟國家發出的駕照。駕駛如果來自其他國家則需國際駕照，不過某些國家仍有例外，否則國際駕照的德文翻譯本即可。詳情請洽奧地利主要汽車協會 (僅德文) ÖAMTC 和 ARBÖ。
外籍車輛必須在後方貼上車籍登記國的標示貼紙。
除了油箱裡的汽油外，入境奧地利時用備用油桶攜帶 10 公升以內的汽油免稅。登記地址不在歐盟內的駕駛可在奧地利境內開車長達六個月 (私人使用)，而不需登記或繳交任何費用。車輛離開本國時必須保持原來狀態，不得有重大改裝。
速限
最高速限如下 (除非有其他速限標誌)：
汽機車：
- 雙向分隔道路：時速 100 公里
- 高速公路：時速 130 公里
- 市區：時速 50 公里
3500 公斤以下的露營車：
- 市區：時速 50 公里
- 雙向分隔道路：時速 100 公里
- 高速公路：時速 130 公里
加掛輕拖車 (750 公斤以下) 的車輛和總重 3.5 噸以下的車輛：
- 市區：時速 50 公里
- 高速公路和雙向分隔道路：時速 100 公里
加掛超過 750 公斤拖車的車輛 (車輛與拖車總重 3.5 噸以下)：
- 市區：時速 50 公里
- 雙向分隔道路：時速 80 公里
- 高速公路：時速 100 公里
公車與遊覽車：
- 市區：時速 50 公里
- 雙向分隔道路：時速 80 公里
- 高速公路：時速 100 公里 (某些高速公路規定晚上 10 點至清晨 5 點速限為 90 公里)
強制性應急車道
2012年1月1日以來在高速公路及快速道路遇到塞車時道路上的車子必須形成應急車道。應急車道允許緊急服務事故現場迅速到達。更多信息有關救援車道請上網 www.asfinag.at/en/traffic-road-safety/traffic-management/the-emergency-corridor/。
反光外套
除了市區外，在奧地利境內所有道路上開車都必須攜帶反光外套。所以駕駛必須在車內放一件反光衣，發生意外或故障需要離開車輛時就要穿上。未遵守者會接到兩張罰單，一張是未帶反光衣，一張是未穿反光衣。一般車檢站的站務人員也可能要求你出示反光外套。
車上載運兒童
14 歲以下身高不足 150 公分的兒童乘車時必須使用兒童安全座椅。汽車和小型巴士上的每個座位只能坐一名兒童，而且必須遵守年齡和身高限制。
酒醉駕車
在奧地利駕車時血液酒精含量不得超過 49mg/100ml。 如超過仍駕車而遭查獲者不但要受罰，有時還會吊銷駕照。
安全帶
在奧地利乘車必須繫上安全帶。
駕車時接打電話
在奧地利駕車時只能以免持聽筒的方式接聽、撥打電話。耳機免持聽筒必須能讓駕車者一手操控所有組件，而且不得使駕車者分心。
機車規定
機車騎士與乘客都必須戴上安全帽。機車上還必須貼有道路稅完稅證明。摩托車必須在白天駕駛時
打開近光燈。摩托車也必須買高速公路道路稅。
汽油
奧地利所有加油站都提供一般無鉛汽油 (91 無鉛)、Euro-Super (95 無鉛) 和 Super Plus (98 無鉛)。奧地利境內禁止販售有鉛汽油。如果你的車沒有觸媒轉化器，各加油站都有販賣觸媒添加物。
意外和故障
發生造成人員受傷的車禍時必須向警方報案。只造成車輛受損的車禍不需報案，除非其中一名駕駛沒有身份證明。ÖAMTC 和 ARBÖ 是奧地利的兩大汽車協會，可為所有駕車人士提供全天候服務 (非會員必須付費)。
|緊急電話 (不需加區碼)：
|歐元緊急電話
|112
|火警
|122
|報案專線
|133
|救護車
|144
|緊急救護醫師
|141
|山難救護
|140
|ÖAMTC 道路救援服務
|120
|ARBÖ 道路救援服務
|123
交通快報
Ö3 電台每半小時播報奧地利全國交通狀況和鄰國主要道路概況。如有緊急事件，例如高速公路上有車輛逆向行駛 (俗稱「幽靈駕駛」)，所有 ORF 電台會立刻暫停正常節目播放這則新聞。
如果要回報交通事故，可全天候打到 0800 600 601 這個號碼 (在奧地利境內免付費)。撥 0900 600 600 (以分鐘計費) 這個號碼則可用電話收聽最新交通概況。詳情 (僅德文) 請上oe3.ORF.at。
奧地利航空公司 是奧地利最大的航空公司，飛往全球各地共130個目的地，以中歐和東歐為最密集。奧地利航空公司是漢莎集團和星空聯盟的成員。
轉機服務
搜尋轉機服務資訊 搜尋、訂購機票
國際入境旅客與機場
以下機場提供國際航線服務：
這些機場每天也都提供國內班機起降。
飛航資訊：T.: +43 1 7007 22233
維也納機場接送服務
搭乘機場捷運 (CAT) 只要 16 分鐘就能從維也納國際機場直達市中心：維也納中央車站 (Wien Mitte)：CAT 時刻表
維也納國際機場 內有維也納機場線 (Vienna Airport Lines) 的時刻表和車資公告，並且有火車轉乘、計程車服務、租車和接送公車的相關資訊。
ÖBB - 奧地利鐵路公司 和 WESTbahn 提供非常有吸引力的火車票暢遊奧地利。
您知道嗎，您可以讓您的汽車或摩托車和您一起坐火車，省得自己開高速公路的旅程？
火車載汽車 Autoschleuse Tauernbahn
ÖBB的陶恩鐵道 ，人車同行通過陶恩隧道。（從Böckstein 到Mallnitz-Obervellach 12公里）。
更多訊息關於運輸和安全規定條件請參閱 “陶恩摩托車鐵道” 的文件夾。 (PDF, 0.7MB)
參考資訊
服務內容、票價和網路訂票服務可在奧地利聯邦鐵路公司 (ÖBB) 網站 上取得，也可以撥打客服專線 +43 5 1717，或是親洽車站訂票專櫃或旅行社與汽車俱樂部。
在奧地利要到達目的地非常簡單，因為交通工具種類繁多。以下列出其他保證舒適又輕鬆的交通工具。
船隻
多瑙河不同河段有好幾家運輸船舶。此外奧地利各湖泊也有提供運輸船舶固定行程和量身訂做行程。
詳情請上以下網站：
公車
ÖBB巴士共有800條線，每天在整個奧地利共有21.200车站。幾乎每個觀光景點都能坐公車輕鬆到達。
計程車
大城市的計程車依法收取固定費率。費率依里程數和行車時間計算。 關於在維也納計程車訊息
如果要從維也納搭車前往機場 (訂車時請指明「到機場」)，會在車資外加 18 歐元的維也納回程空車費。
機場計程車 僅供旅客來回機場之用，並且可直接到機場 (維也納國際機場) 入境處載客，但必須事先訂車。車資固定 (包括行李搬運費)，不加計回程空車費。
登山電車
奧地利全境的登山電車、纜椅和纜車 大約有 3.000 輛。很多路線可到達 3.000 公尺的高度。