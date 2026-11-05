오스트리아는 단순히 경제 강국이자 열정과 혁신적인 기업가 정신이 넘치는 나라에 그치지 않고, 문화적 공동체이자 그 관습과 전통을 온전히 실천하는 국가이기도 합니다. 수많은 문화 기관과 축제가 특별한 경험을 선사하지만, 유네스코(유엔 교육과학문화기구)가 관리하는 세계유산 목록이나 무형문화유산 목록에 등재된 곳은 극히 일부에 불과합니다. 이러한 목록은 특정 유적지, 기념물, 경관 및 장소는 물론, 예술적 전통과 구전 전통, 사회적 의례, 전통 공예 기술, 공연 예술을 포함한 문화유산을 보호하고 보존하려는 유네스코의 사명의 일환입니다.



10월 중순 ‘국제 무형문화유산의 날’을 맞아, 오스트리아의 6개 유산이 목록에 등재되는 영예를 안았습니다. 요들, 발저 계곡의 전통 의상 제작 기술, 희귀 품종인 ‘툭스-칠러탈’ 소와 관련된 기술 및 전통 등과 함께, 비엔나의 대표적인 문화유산인 ‘비엔나 부어스텔프라터 문화’가 유네스코 무형문화유산 목록에 등재된 것입니다.



오스트리아 수도에 위치한 부어스텔프라터는 세계에서 가장 오래된 놀이공원 중 하나입니다. 이 곳은 인기 있는 관광 명소로 국제적인 명성을 얻었으나, 다른 테마파크와 달리 항상 무료 입장이 가능하여 다양한 사람들을 만날 수 있는 매우 특별한 장소로 자리매김했습니다. 매년 무려 700만 명의 방문객이 이곳을 찾아 50여 곳의 음식점과 200개가 넘는 놀이기구를 즐기고 있습니다. 또한 이곳은 작가, 작곡가, 영화 제작자들에게 영감과 소재의 원천이자 배경이 되어 왔습니다.

한때 귀족들 전용 황실 사냥터였던 이 울창한 공원은 1766년 요제프 2세 황제에 의해 휴식과 여가를 위한 공간으로 비엔나 시민들에게 기증되었습니다. 음식과 음료를 파는 상점들이 영업을 허가받게 되자, 이후 프라터의 상징이 된 요소들이 등장하기 시작했습니다. 간판을 내건 주점 주인, 커피 장수, 진저브레드 제빵사들에 이어 곧바로 스윙보트, 회전목마, 볼링장이 들어섰고, 휴식과 여가뿐만 아니라 오락과 즐거움도 이곳의 일상이 되었습니다. 초창기부터 부어스텔프라터는 끊임없이 새로운 모습을 선보여 왔는데, 기이한 물건들을 전시한 진열장, 마리오네트 극장, 사격장, 허디거디, 펍 가수, 여성 앙상블, “비엔나의 베니스”(아마도 세계 최초의 테마파크), 대관람차, 그리고 수많은 현대적이고 첨단 기술이 적용된 놀이기구들이 차례로 등장했습니다. 이러한 발전은 “프라터 일가” 내에서 경험과 지식이 대대로 이어져 내려오면서 가속화되었습니다. 이들 중 다수는 19세기부터 공원에 자리를 잡았으며, 사업체의 약 90%를 소유하고 있습니다. 그들은 공원 운영의 비결을 꿰뚫고 있으며, 여러 세대에 걸쳐 공원을 활기차게 유지하고 그 미래를 이끌어 왔습니다. 바로 이들이 — 방문객들과 함께 — 프라터만의 독특한 분위기를 만들어내는 주역들입니다.



바로 이러한 전통과 문화가 무형문화유산으로 지정되었으며, 올해 ‘비엔나 부어스텔프라터(Wiener Wurstelprater)’의 260주년을 기념하기에 더할 나위 없이 적절한 시기입니다. 이제 비엔나에서 시작되는 유네스코 문화유산 투어를 통해 오스트리아 전역을 둘러보실 수 있습니다.

