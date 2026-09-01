Coolibree GmbH

advantageaustria.org does not support this browser, some features and elements are not supported. Please use another browser such as Firefox, Chrome, Edge etc.
español
Austria en Perú
Austria en Perú
Seitennavigation
Encontrar socio comercial
Seleccione sector
Inmobiliaria / Gestión inmobiliaria
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Telecomunicación
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Tecnología de construcción / Acondicionamiento interior
Visión general
Empresas
Energías renovables
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Arquitectura
Visión general
Empresas
Mobiliario / interiores
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Infraestructura de transporte / Ingeniería subterránea
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Automoción
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Editorial / Medios / Publicidad
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Tecnologías medioambientales
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Música / Cine / Entretenimiento
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Tercera edad
Visión general
Empresas
Moda
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Electricidad / Electrónica / Mecatrónica
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Agricultura
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Silvicultura / Industria de la madera
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Construcción de plantas / Factorías inteligentes
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Química / Plásticos
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Papel / Embalaje
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Edificación / Materiales de construcción
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Ciencias de la vida/Industria farmacéutica
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Industria energética
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Arte / Cultura
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Minería
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Banca/Seguros
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Ingeniería
Visión general
Empresas
Vino / Cerveza / Licores
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Educación
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Comida orgánica
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Infraestructuras y know-how turístico
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Diseño
Visión general
Empresas
Consultoría
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Industria marítima
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Sector ferroviario
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Alimentación y refrescos
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Sistema sanitario e infraestructuras
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Turismo a Austria
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Software y TI
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Industria aeroespacial / Seguridad
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Deportes / Ocio
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Tecnologías urbanas
Visión general
Empresas
Nuevos materiales / Materiales compuestos
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Metales / Procesamiento de metales
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Eficiencia energética / Edificación sostenible
Visión general
Empresas
Logística
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Tecnología médica y equipos de laboratorio
Visión general
Hechos y cifras
Empresas
Service Center
Eventos
Noticias
Servicios
Red de contacto
Guía de negocios con Austria
Importar desde Austria
Exportar a Austria
Invertir en Austria
Trabajar en Austria
Viajar a Austria
Datos y cifras
Sabía que…
Publicación Fresh View
Austria en Perú
español
Inhalt
Coolibree GmbH
Acerca de
Sector
Papel / Embalaje
Cómo contactar
Cómo contactar
Sede
Coolibree GmbH
Raimundgasse 1
1020 Wien
Austria
+431310200150
+431310200159
office@coolibree.com
http://www.coolibree.com
vCard
Recomendar página
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Antigua y Barbuda
Arabia Saudí
Argelia
Argentina
Armenia
Australia
Azerbaiján
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belice
Benín
Bielorrusia
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Bélgica
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoras
Congo
Congo
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa Rica
Costa de Marfil
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djbuti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Esuatini
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guatemala
Guayana
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea Ecuatorial
Haití
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irlanda
Irán
Islandia
Islas Marshall
Islas Salomón
Islas Vírgenes Británicas
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajstán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kosovo
Kuwait
Laos
Lesotho
Letonia
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Líbano
Macedonia del Norte
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Malta
Malí
Marruecos
Mauricio
Mauritania
Micronesia
Moldava
Mongolia
Montenegro
Mozambique
Myanmar
México
Mónaco
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Níger
Omán
Pakistán
Palau
Palestina
Panamá
Papúa-Nueva Guinea
Paraguay
Países Bajos
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Centroafricana
República Checa
República Dominicana
República de Sudán del Sur
Ruanda
Rumania
Samoa
San Cristóbal y Nieves
San Marino
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Surinam
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Tayikistán
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad y Tobago
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Túnez
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Vaticano
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbawe
Encontrar socio comercial
Por sector
Seleccione sector
Construcción / infraestructuras
Todos los sectores
Inmobiliaria / Gestión inmobiliaria
Tecnología de construcción / Acondicionamiento interior
Arquitectura
Infraestructura de transporte / Ingeniería subterránea
Edificación / Materiales de construcción
Tecnologías urbanas
Eficiencia energética / Edificación sostenible
Buscar
Industrias creativas
Todos los sectores
Arquitectura
Mobiliario / interiores
Editorial / Medios / Publicidad
Música / Cine / Entretenimiento
Moda
Arte / Cultura
Diseño
Buscar
Energía / sostenibilidad / recursos naturales
Todos los sectores
Energías renovables
Tecnologías medioambientales
Agricultura
Silvicultura / Industria de la madera
Industria energética
Minería
Eficiencia energética / Edificación sostenible
Buscar
Alimentación / comercio minorista / bienes de consumo
Todos los sectores
Tercera edad
Vino / Cerveza / Licores
Comida orgánica
Alimentación y refrescos
Deportes / Ocio
Buscar
Industria / maquinaria / materiales
Todos los sectores
Electricidad / Electrónica / Mecatrónica
Construcción de plantas / Factorías inteligentes
Química / Plásticos
Papel / Embalaje
Nuevos materiales / Materiales compuestos
Metales / Procesamiento de metales
Buscar
Movilidad
Todos los sectores
Automoción
Industria marítima
Sector ferroviario
Industria aeroespacial / Seguridad
Logística
Buscar
Exportación de servicios
Todos los sectores
Banca/Seguros
Ingeniería
Educación
Infraestructuras y know-how turístico
Consultoría
Turismo a Austria
Deportes / Ocio
Buscar
Tecnología
Todos los sectores
Telecomunicación
Construcción de plantas / Factorías inteligentes
Software y TI
Industria aeroespacial / Seguridad
Tecnologías urbanas
Nuevos materiales / Materiales compuestos
Buscar
Salud
Todos los sectores
Tercera edad
Ciencias de la vida/Industria farmacéutica
Sistema sanitario e infraestructuras
Tecnología médica y equipos de laboratorio
Buscar
Por palabra clave
Seleccione sector
Construcción / infraestructuras
Inmobiliaria / Gestión inmobiliaria
Tecnología de construcción / Acondicionamiento interior
Arquitectura
Infraestructura de transporte / Ingeniería subterránea
Edificación / Materiales de construcción
Tecnologías urbanas
Eficiencia energética / Edificación sostenible
Industrias creativas
Arquitectura
Mobiliario / interiores
Editorial / Medios / Publicidad
Música / Cine / Entretenimiento
Moda
Arte / Cultura
Diseño
Energía / sostenibilidad / recursos naturales
Energías renovables
Tecnologías medioambientales
Agricultura
Silvicultura / Industria de la madera
Industria energética
Minería
Eficiencia energética / Edificación sostenible
Alimentación / comercio minorista / bienes de consumo
Tercera edad
Vino / Cerveza / Licores
Comida orgánica
Alimentación y refrescos
Deportes / Ocio
Industria / maquinaria / materiales
Electricidad / Electrónica / Mecatrónica
Construcción de plantas / Factorías inteligentes
Química / Plásticos
Papel / Embalaje
Nuevos materiales / Materiales compuestos
Metales / Procesamiento de metales
Movilidad
Automoción
Industria marítima
Sector ferroviario
Industria aeroespacial / Seguridad
Logística
Exportación de servicios
Banca/Seguros
Ingeniería
Educación
Infraestructuras y know-how turístico
Consultoría
Turismo a Austria
Deportes / Ocio
Tecnología
Telecomunicación
Construcción de plantas / Factorías inteligentes
Software y TI
Industria aeroespacial / Seguridad
Tecnologías urbanas
Nuevos materiales / Materiales compuestos
Salud
Tercera edad
Ciencias de la vida/Industria farmacéutica
Sistema sanitario e infraestructuras
Tecnología médica y equipos de laboratorio