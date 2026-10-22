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Head Sport GmbH

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HEAD es un proveedor líder mundial en el ámbito del equipamiento y la vestimenta deportivos de primera clase y grandes prestaciones para atletas de todos los niveles. La empresa abarca 5 áreas de negocio.

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Head Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
Austria
+4355746080
+435574608130
service@shop.head.com
http://www.head.com
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Sobre la empresa

Perfil de la empresa

Desde 1950, HEAD es sinónimo de diseño innovador, excelencia técnica y pasión por el deporte. HEAD comercializa una cartera de marcas internacionales:
• HEAD (productos para deportes de invierno, de raqueta y de natación).
• PENN (pelotas de tenis y de ráquetbol).
• TYROLIA (fijaciones de esquí).
• MARES/SSI/rEvo (equipamiento y formación de buceo).
• LiveAboard (viajes de buceo).
• ZOGGS (equipamiento de natación).
• INDIGO (equipamiento de esquí y snowboard).
• AQUALUNG (productos de buceo y de esnórquel).

Imagen del producto
© Head Sport GmbH
Imagen
© Head Sport GmbH
Oportunidades de negocio

Oportunidades de negocio

HEAD ESQUÍ / CALZADO / FIJACIONES – MÁXIMAS PRESTACIONES PARA ALQUILER & VENTA

La red de distribución profesional de HEAD garantiza un abastecimiento fiable y fluido de productos HEAD, ofreciendo el máximo nivel de apoyo y servicio tanto a los comerciantes como a las organizaciones que se dedican al alquiler.

HEAD es sinónimo de soluciones bien pensadas para el alquiler de esquí y productos de alta calidad para la venta. Muchos de los negocios de alquiler de esquí más grandes del mundo apuestan por HEAD y se benefician de la experiencia y el conocimiento experto que HEAD ha adquirido durante años de cooperación con socios internacionales del sector del alquiler.

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© Head Sport GmbH