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ILF Consulting Engineers

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El Grupo ILF es una empresa de ingeniería y consultoría totalmente independiente de carácter internacional, que apoya a sus clientes en la realización exitosa de proyectos industriales y de infraestructura técnicamente exigentes y complejos.

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Cómo contactar

Cómo contactar

Filiales en este país

ILF Consulting Engineers Peru S.A.C.
Av. Camino Real 456, Oficina 1201 San Isidro
27 Lima
Perú
+5117053535
bdo@bdo.com.pe
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