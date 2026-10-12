ILF Consulting Engineers
Acerca de
El Grupo ILF es una empresa de ingeniería y consultoría totalmente independiente de carácter internacional, que apoya a sus clientes en la realización exitosa de proyectos industriales y de infraestructura técnicamente exigentes y complejos.
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Cómo contactar
Filiales en este país
ILF Consulting Engineers Peru S.A.C.
Av. Camino Real 456, Oficina 1201 San Isidro
27 Lima
Perú
27 Lima
Perú
Sede
ILF Consulting Engineers
Feldkreuzstraße 3
6063 Rum
Austria
6063 Rum
Austria
ILF Consulting Engineers
Würtzlerstraße 3
1030 Wien
Austria
1030 Wien
Austria