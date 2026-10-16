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NGR - Next Generation Recyclingmaschinen GmbH

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NGR desarrolla, fabrica y distribuye soluciones a medida para el reciclaje de plásticos adecuadas para las ”Zero-Scrap-Productions“ para residuos procedentes del procesamiento de plásticos o, en relación con plásticos usados, nuevos granulados de plástico de elevada calidad.

Con la nueva tecnología LSP, el material ...

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