NGR - Next Generation Recyclingmaschinen GmbH
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NGR desarrolla, fabrica y distribuye soluciones a medida para el reciclaje de plásticos adecuadas para las ”Zero-Scrap-Productions“ para residuos procedentes del procesamiento de plásticos o, en relación con plásticos usados, nuevos granulados de plástico de elevada calidad.
NGR desarrolla, fabrica y distribuye soluciones a medida para el reciclaje de plásticos adecuadas para las ”Zero-Scrap-Productions“ para residuos procedentes del procesamiento de plásticos o, en relación con plásticos usados, nuevos granulados de plástico de elevada calidad.
Con la nueva tecnología LSP, el material ...
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NGR - Next Generation Recyclingmaschinen GmbH
Gewerbepark 22
4101 Feldkirchen an der Donau
Austria
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